(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma. “Il primo carico di arance italiane è arrivato in Cina! Un nuovo mercato e grandi opportunità per i produttori italiani”, esulta l’Ambasciata d’Italia a Pechino, mostrando la foto di otto cassette di arance ferme alla dogana. Per l’ambasciatore Ettore Sequi è un grande successo diplomatico. Ch