Diabete | in arrivo nuovi farmaci per contrastare la glicemia alta

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ilè una patologia che necessita di maggiore attenzione: anzitutto per i numeri, dato che colpisce circa il 6% della popolazione italiana a cui si aggiunge un altro 2% circa di sommerso; inoltre, i cambiamenti connessi all’evoluzione della medicina e i mutamenti della società che si riflettono sullo stile di vita e sulle caratteristiche della popolazione inducono a nuove riflessioni.Una due giorni fitta di impegni e spunti sulla materia si tiene oggi e domani presso l’Hotel Monaco & Gran Canal a Venezia con il convegno “Le gliflozine nelmellito: una visione sul presente e oltre gli attuali paradigmi di cura“, organizzato con il contributo non condizionato di Mundipharma.Questo convegno verte su 3 grandi questioni: anzitutto, iconcetti della fisiopatologia del; in secondo luogo, il nuovo contesto più ampio da prendere in ...

TViweb : -----> Lombardia e Veneto regioni virtuose nella cura del diabete. In arrivo nuovi farmaci - SaluteLab : #Diabete, in arrivo nuovi farmaci. Si possono contrastare anche tumori e altre malattie: - Informatore_it : In arrivo nuovi farmaci -