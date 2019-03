Di Maio | Lo ius soli non è nel contratto né nell’agenda di governo

Di Maio : "Ius soli non è in agenda governo" : Sono contento che si sia già sospeso sia la dalla carica di assessore che dal Movimento 5 stelle, perché da noi esiste un'opportunità politica che va sempre considerata. Il Movimento può continuare a ...

Di Maio : "Ius soli non in agenda - Zingaretti meglio di Renzi ma..." : Luigi Di Maio è stato ospite stamane della trasmissione Agorà. È stata l’occasione per il ministro del Lavoro e vicepremier del governo Conte, per fare il punto su alcune delle tematiche più calde dell’attualità e della politica. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si è detto favorevole a concedere la cittadinanza italiana a Rami, il ragazzino “eroe” che ha salvato i compagni durante il dirottamento del bus a San Donato Milanese. ...

Luigi Di Maio : “Lo ius soli non è nell’agenda di questo governo” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio rilancia la proposta di concedere la cittadinanza italiana "al bambino di origine egiziana che ha chiamato i soccorsi" e ha contribuito a sventare l'attentato di San Donato Milanese. Ma conferma: niente ius soli, non è tra i punti dell'agenda di governo.Continua a leggere

Ius soli - Di Maio : “Non è nell’agenda del governo ed è un tema da affrontare a livello europeo” : “Oggi lo ius soli non è nell’agenda del governo, questi temi sono da affrontare a livello europeo, se vogliamo affrontare il tema della cittadinanza europea tutti gli Stati insieme per me va bene”. Luigi Di Maio, ospite ad Agora su Raitre ha sottolineato che il tema della cittadinanza per i bambini nati nel nostro Paese “non è nel contratto”. Ha risposto così durante la trasmissione a una domanda sulla cittadinanza non ...

Milano - Di Maio - 'inaccettabile giustificare parlando di clima odio' : Roma, 22 mar. (AdnKronos) - "Sto ascoltando dei ragionamenti sul clima d'odio per giustificare che quel signore ha fatto quello che ha fatto. E' inaccettabile". Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di 'Agorà su Raitre, a proposito dell'azione compiuta da Ousseynou Sy.

La nave Mediterranea è ferma davanti Lampedusa. Salvini : “I porti erano e rimangono chiusi”. Di Maio : “Ong non ha rispettato le regole” : E' alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L'imbarcazione, che non ha l'autorizzazione allo sbarco, e' circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorita' italiane un "porto sicuro", prima di fare rotta ...

Giuseppe Conte - ribaltone di governo. Retroscena da Palazzo Chigi : sta con Salvini e frega Di Maio : Il lunedì non porta pace. Dopo un week-end di scontri a distanza tra Lega e M5S sulla flat tax alle famiglie, la proposta annunciata da Matteo Salvini, ieri si è ripreso. Ha riaperto il fuoco il leader della Lega, di prima mattina, ricordando che l' operazione è nel contratto di governo e che bastan

Luigi Di Maio contro Salvini - si arriva fino a Giuseppe Conte : inaudito - Palazzo Chigi "indaga" sul leghista : Roba da "sfigati", anzi "da Medioevo". Per Luigi Di Maio il Congresso mondiale delle famiglie che andrà in scena a Verona dal 29 al 31 marzo è tutto questo, ma Matteo Salvini se ne frega e ci andrà lo stesso, nonostante gli insulti dell'alleato grillino e del suo braccio destro Stefano Buffagni ("La

Giuseppe Conte - il retroscena da godere : come si sta prendendo gioco di Di Maio - la trattativa segreta : come ti metto nel sacco Luigi Di Maio lasciandogli credere di aver vinto. Il professor Giuseppe Conte pare sempre più a suo agio nel ruolo di premier, tanto da aver appreso anche qualche trucchetto di comunicazione e strategia politica. Prendete la Tav: l'annuncio del rinvio dei bandi di gara di sab