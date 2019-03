Denunciati 4 manifestanti corteo Torino

Quattrosono statidalla Questura diper resistenza a pubblico ufficiale a seguito delle tensioni di questa sera nel capoluogo piemontese in occasione della critical mass, manifestazione con cui chi va in bicicletta si riappropria della città. Identificate 15 persone, tra le quali 3 donne con precedenti per resistenza, violenza, invasione di edifici e reati contro l'ordine pubblico. Le indagini della Digos continuano per risalire ad eventuali responsabilità.(Di venerdì 22 marzo 2019)

