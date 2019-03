Deadwood | il film | il teaser | il cast e la data di uscita

gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) «Qual è la prossima mossa, Al?», chiede Seth Bullock, la nemesi di Al Swearengen. Siamo alla resa dei conti finale e non poteva che essere così, per, ilevento che i fan della serie omonima aspettano da oltre dieci anni.HBO ha finalmente rilasciato il primoche, oltre a dare una rapida anticipazione di cosa ci aspetta, svela anche ladi– The Movie, sarà infatti trasmesso su HBO il prossimo 31 maggio, un bel po’ di tempo dopo dalla messa in onda della terza stagione della serie (poi cancellata), trasmessa nell’estate del 2006 negli Stati Uniti e tra luglio e agosto 2015 in Italia.L’annullamento della serie, che avrebbe dovuto raccontare con nuovi episodi la conclusione dell’epopea western, non fu dovuta ai costi di produzione, come si era sospettato, ma probabilmente fu l’attesa della quarta stagione, che si allungò a causa degli impegni ...

RollingStoneita : I pistoleri di #Deadwood combattono l’inarrestabile invadenza della modernità nel sequel della serie TV #22marzo… -