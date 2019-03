"Davanti al gip ha dato seri segni di squilibrio mentale" - dice di Sy il suo legale : “A mio giudizio ha dato seri segni di squilibrio e la maniera che ha avuto il gip di portare avanti l'interrogatorio è stata volta a verificare questo aspetto”. Lo ha detto Davide Lacchini, l'avvocato difensore di Ousseynou Sy, a proposito del suo assistito, il dirottatore dello scuolabus con 51 ragazzini. “A lui - ha aggiunto il legale - non interessava il riflesso nazionale ma l'impatto di livello internazionale che la sua azione ...

"Coop? Seguono una loro filosofia" Renzi sr. si difende Davanti al gip : I genitori dell'ex premier Matteo Renzi, TizianoRenzi e Laura Bovoli, ai domiciliari dal 18 febbraio per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto alle domande del gip Angela Fantechi nell'interrogatorio di garanzia al palazzo di giustizia di Firenze Segui su affaritaliani.it

Tiziano Renzi e Laura Bovoli Davanti al gip : “Siamo due pensionati”. Legale chiede la revoca dei domiciliari : “Siamo due pensionati”. Circa tre ore Laura Bovoli, poco meno di due ore Tiziano Renzi. E hanno risposto così al gip Angela Fantechi che chiedeva loro quale fosse l’attività che svolgono attualmente. Tanto sono durati gli interrogatori di garanzia dei genitori dell’ex premier Matteo Renzi, che si sono tenuti al nono piano del palazzo di giustizia di Firenze e non in un “luogo segreto”, come alcuni fonti avevano ...

I genitori di Renzi si difendono Davanti al gip - l'avvocato : "Chiesta la revoca degli arresti" : "Abbiamo presentato al giudice un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari di Tiziano Renzi e Laura Bovoli vista l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". Ha detto l'avvocato difensore Federico Bagattini uscendo dal palazzo di giustizia dopo gli interrogatori dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Sull'istanza di revoca il pm deve dare parere e il gip ha tempo cinque giorni per decidere.I genitori dell'ex premier Matteo ...

