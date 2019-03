meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019)all’agricoltura, fino agli eventi estremi: sono alcune delle nuove applicazioni delle previsionipiù affidabili e ‘intelligenti’. La ‘bestia nera’ invece rimangono i temporali estivi. A fare il punto, in occasione della Giornata mondiale dellerologia che si celebra domani, sono Lorenzo Giovannini, ricercatore dell’universita’ di Trento, e Luca Mercalli, presidente della Societa’ italiana dirologia.“Le previsioni sonopiu’ precise. Per le 24-48 ore si ha ormai un’affidabilita’ del 90%, e ogni anno si migliora”, sottolinea Mercalli. Bisogna pero’ distinguere il tipo di previsione e lo spazio a cui si riferiscono. Ci sono quelle su scala globale, fatte dai grandi centri di ricerca, “che hanno una risoluzione di 10 chilometri e sono in ...

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Dalle energie rinnovabili all’agricoltura: meteo sempre più smart -… - Curiosandos : Scopri questi 8 consigli per pulire la tua casa dalle energie negative. - imusumarra : RT @alexginotta: Ambiente, la Conferenza episcopale austriaca si affranca dalle energie fossili -