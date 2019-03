Dal Rugby alla NHL | tutti gli appuntamenti imperdibili del weekend | come vederli su DAZN

LIVE Italia-Francia 11-5 rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : due calci di Sillari scavano un buon margine - quanta grinta messa in campo Dalle nostre portacolori! : Arriva il secondo dei due match fuori portata per l’Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La Nazionale italiana cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di sovvertire i favori del pronostico per provare l’assalto al ...

L’Italia è stata battuta 14-25 Dalla Francia nell’ultimo turno del Sei Nazioni di rugby : La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 14-25 dalla Francia allo Stadio Olimpico di Roma nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2019. In una partita segnata dai molti errori commessi da entrambe le squadre, l’Italia non è riuscita a concludere il

Rugby - Italia : obbiettivo vittoria oggi contro la Francia all'Olimpico Diretta Dalle 13.30 : Di poco poco - appena 5 punti - è la Francia a essere favorita oggi alle 13.30 all'Olimpico contro gli azzurri davanti a oltre 50mila fedeli nell'ultimo turno del Sei Nazioni. Meglio così, anche se ci ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia terza - scavalcata Dalla Francia : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Rugby - Sei Nazioni : Italia sconfitta Dall’Inghilterra - c’è lo spettro del “cucchiaio di legno” : Sei Nazioni, Inghilterra devastante contro l’ItalRugby, sconfitta a Twickenham per 57-14: adesso gli azzurri rischiano l’ultimo posto L’Inghilterra manda al tappeto l’Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni. Gli azzurri di Conor O’Shea sono stati sconfitti a Twickenham per 57-14, rimediando così la quarta sconfitta in altrettante partite giocate in questa edizione. L’Italia tornerà in campo sabato ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia asfaltata Dall’Inghilterra - pesante ko per le azzurre : Sei Nazioni femminile: a Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne nel quarto turno Nella quarta giornata del Women’s Six Nations 2019 al Sandy Park di Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne. La squadra di Andrea Di Giandomenico – che al 3’ minuto è costretto a rinunciare a Gaia Giacomoli per infortunio – tiene bene il campo ma alla prima vera offensiva l’Inghilterra va in vantaggio con una bella azione in velocità che ...

Rugby - gli azzurri di Parisse sfidano i giganti inglesi Diretta Dalle 17.45 : SEGUI LA Diretta dalle 17.45 E, beh, sì, anche due anni fa, sia pure a fatica, alla fine vinsero loro, perché sono pur sempre la terza squadra più forte del mondo, ma oggi vogliono essere proprio ...

Rugby – Dal Top12 al Guinness Pro14 : il palinsesto ovale del weekend : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend, dove e quando seguire tutte le partite Nel palinsesto rugbistico del prossimo weekend troveranno spazio il Super Rugby, Top12, il Guinness Pro14 e le World Rugby Seven Series. Si parte nella mattinata di domani oltre oceano con la terza giornata del Super Rugby che metterà di fronte Hurricanes e Brumbies, match che sarà trasmesso in diretta alle 7.35 su Sky Sport Arena. In serata aprirà il ...

Rugby – Sei Nazioni - le sensazioni di O’Shea e Ghiraldini dopo la sconfitta subita Dall’Italia contro l’Irlanda : Il ct e il capitano Ghiraldini hanno commentato il match giocato dagli azzurri contro l’Irlanda Il CT azzurro Conor O’Shea insieme al capitano Leonardo Ghiraldini si sono ritrovati nella sala stampa dello stadio Olimpico nel post partita per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. “Come ho detto al termine della partita sono orgoglioso di questo gruppo al termine di una partita come questa” le parole del CT azzurro ...

Rugby - l'Italia sfida l'Irlanda di Johnny l'infallibile Diretta Dalle 16 : Mettiamo le mani avanti? Sì, e anche i piedi, infallibili, di Johnny Sexton, 33 anni il mediano di apertura irlandese, il migliore del mondo: se parte titolare non perde mai grazie a drop micidiali e ...