Dal 28 al 29 maggio al Superstudio Più | Denim Première Vision debutta a Milano | tra moda

Android Auto introduce la moDalità widescreen : pannelli affiancati e maggiore funzionalità : A catalizzare l'attenzione dell'ultimo aggiornamento ad Android Auto ha pensato la modalità widescreen che vedete in foto L'articolo Android Auto introduce la modalità widescreen: pannelli affiancati e maggiore funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Napoli - Jorit disegna Antonio Cardarelli : l'omaggio al medico sul muro dell'ospeDale : Dopo aver disegnato un graffito nell'ora d'aria del carcere di San Vittore a Milano con i ragazzi detenuti grazie a un progetto curato e voluto fortemente dal cantante Ghali, Jorit è...

INEOS nuovo proprietario del Team Sky Dal prossimo 1 Maggio : INEOS nuovo proprietario del Team Sky dal prossimo 1 Maggio È arrivata ieri la conferma ufficiale: dal prossimo 1 Maggio il Team Sky farà parte di INEOS, compagnia petrolchimica britannica. Il gruppo Sky, di proprietà del miliardario Rupert Murdoch e la 21st Century Fox hanno quindi portato a termine la vendita. Il 2 Maggio partirà il Tour de Yorkshire, a cui il Team ciclistico parteciperà con la nuova denominazione di Team INEOS. Sky ...

Inizia una nuova era per il Team Sky : Dall’1 maggio sarà ufficialmente Team Ineos : Il Team Sky ha un nuovo acquirente: la squadra ciclistica britannica si chiamerà Team Ineos a partire dal prossimo maggio Era nell’aria da tempo ormai, ma adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: Inizia una nuova era per il Team Sky, dopo l’annuncio di Sky di dire addio al mondo del ciclismo la squadra di Brailsford ha lavorato sodo per trovare un nuovo supporto. AFP PHOTO / Philippe LOPEZ “Sky e la 21st Century ...

Svelata la scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande - video Dalla prima data con omaggio a Mac Miller : La scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande è ormai ufficiale: lunedì 18 marzo la popstar ha inaugurato il suo nuovo show al Times Union Center di Albany, a New York, con la data zero di quel Tour che solo qualche mese fa sembrava destinato ad essere cancellato. Dopo un anno difficilissimo in seguito all'attentato di Manchester del maggio 2017 ad un suo concerto e il lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller lo scorso settembre, ...

Reddito di cittadinanza - la maggior parte delle domande Dal Sud : pochissimi i giovani : L'Aula della Camera ha iniziato l'esame del decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100. Intanto Il Sole 24 Ore ha effettuato un'analisi sui richiedenti del Reddito: più del 50% delle domande arriva dal Sud Italia e dalle Isole, molte meno dal Nord e dal Centro. Pochi i giovani: gli under 30 sono solo il 6,7%.Continua a leggere

Emergenza plastica - in mare la maggior parte dei rifiuti prodotti Dall'uomo : Da molti anni si cerca di sensibilizzare le persone sull'Emergenza della plastica. Difatti, ogni anno, vengono distribuiti innumerevoli prodotti costituiti prevalentemente o totalmente da questo materiale per niente biodegradabile. Il problema principale, però, è che la maggior parte di questi prodotti non viene riciclata, ma dispersa nell'ambiente, provocando diversi danni all'intero ecosistema. Effetti dannosi della plastica Secondo dati ...

Milano. Mostra di fumetti MilaNOmafia Dal 20 Marzo al 5 Maggio 2019 : Dovranno indignarsi, arrabbiarsi, pretendere la verità: questo è il mondo che devono pretendere e volere e che noi adulti abbiamo il dovere di aiutare a costruire . La Mostra, articolata in tre ...

Franciacorta Summer Festival : Dal 19 maggio vino - sport e cultura nella terra delle bollicine : Basta semplicemente pronunciare la parola ' Franciacorta ', per sapere di poter bere il prezioso nettare a base di bollicine. Per festeggiare questa tipologia di vino amata in tutto il mondo, dal 19 maggio all'8 settembre c'è il 'Franciacorta Summer Festival': domenica 19 si inagura con una giornata di festa in omaggio al Franciacorta Rosé e per 4 mesi si svolgono incontri food&wine,...

Strage in Nuova Zelanda - l’emozionante haka di un cittadino fuori Dalla moschea : il suo omaggio per le vittime : fuori da una delle due moschee teatro della Strage in Nuova Zelanda, dove hanno perso la vita 50 persone per mano del terrorista Brenton Tarrant, un cittadino si è avvicinato alla montagna di fiori depositati sulla strada per omaggiare le vittime e ha dato vita a una haka, la tradizionale danza del popolo Maori e diffusissima in tutta l’isola, particolarmente toccante. In questi giorni numerosi gruppi di persone si sono incontrati per ...

Le indiscrezioni del maggiordomo Paul Burrell : "Lady Diana delusa Dal ballo con John Travolta" : Spuntano ancora indiscrezioni sul passato di Lady Diana e, di nuovo, l'ex maggiordomo della principessa triste, sulle pagine di The Express , ha rivelato dettagli molto particolari. Uno di questi per ...

"Se il Regno Unito non organizzerà le elezioni di maggio sarà fuori Dal primo luglio". Lo rivela la bozza di un documento Ue : "La partecipazione del Regno Unito all'Ue terminerà il primo luglio se il Paese non organizzerà le elezioni europee di maggio". Emerge da una bozza di documento distribuita nel corso della riunione dei 27 ambasciatori dell'Ue per preparare la discussione dei leader al Consiglio europeo del 21 marzo, sulla richiesta di estensione della permanenza del Regno Unito nell'Unione, che si attende arrivi dalla premier britannica Theresa May ...

Salsomaggiore Terme. Donna vessata Dal compagno tenta il suicidio : Dopo 7 mesi di vessazioni, violenze e minacce la vittima ha tentato il suicidio. E’ il dramma vissuto da una Donna

Dal 15 maggio telefonare Dall’Italia verso gli altri Paesi UE costerà al massimo 23 - 18 centesimi al minuto : In Europa sta per entrare in vigore un nuovo tetto per le tariffe di telefonia mobile e residenziale. A partire dal 15 maggio, tutte le chiamate verso altri Paesi UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein dovranno costare al massimo 19 centesimi (+ IVA) al minuto. Considerando l’IVA al 22%, la soglia in Italia sarà di 23,18 centesimi al minuto. A stabilirlo è stato il Body of European Regulators for Electronic Communication (BEREC, praticamente ...