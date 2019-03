ansa

(Di venerdì 22 marzo 2019) Scatta dal primoil nuovo meccanismo di rivalutazione delleall'inflazione , che taglia gli aumenti per i trattamenti di importo superiore ai 1.522 euro lordi al mese. La misura non ...

Agenzia_Ansa : #Inps, da aprile riduzioni per quasi sei milioni di #pensioni. Sindacati in piazza a giugno: 'Governo troppo sordo' - ERTIGRE2 : RT @SerglocSergio: Da aprile riduzioni per quasi sei milioni di pensioni - Economia - ANSA - egidioCA : RT @Agenzia_Ansa: #Inps, da aprile riduzioni per quasi sei milioni di #pensioni. Sindacati in piazza a giugno: 'Governo troppo sordo' https… -