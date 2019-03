Cristiano Ronaldo guadagna i 20 mila euro della multa in due ore

Champions : nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una multa da 20 mila euro : E' arrivata la sentenza Uefa sul "comportamento improprio" di Cristiano Ronaldo che in Juventus-Atletico Madrid si era ripetutamente toccato la zona inguinale in direzione della tifoseria avversaria, insultandola anche in spagnolo ("Hijos de puta"). nessuna squalifica per CR7, che potrà quindi affrontare l'Ajax ai quarti di finale il prossimo 10 aprile, ma il portoghese dovrà comunque pagare una multa da 20 mila euro, stessa cifra che ...

20.000 euro di multa per Cristiano Ronaldo equivalgono a 8 euro per un comune mortale : di certo avrà imparato la lezione : Cristiano Ronaldo e la sua multa-solletico che davvero farà sorridere il fenomeno della Juventus: “non ho spicci”, avrà detto all’Uefa Cristiano Ronaldo è stato “punito” (si fa per dire) dall’Uefa con una multa da 20.000 euro dopo il gestaccio contro la curva dell’Atletico Madrid durante la gara contro la Juventus. Una punizione non proprio esemplare diciamo, l’Uefa ha fatto il solletico a ...

