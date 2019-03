Crisi Italia | Sangalli | Confcommercio | a WSI | ' Agire subito | ecco cosa fare'

wallstreetitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) Spazi per un intelligente esercizio di sovranità sul terreno della politica economica non sarebbero mancati anche in questi anni e questo anche in presenza delle regole del patto di stabilità e del ...

M5S_Europa : L'istituto Eurispes ci dà ragione. Six Pact, Two Pact, Fiscal compact: risposte sbagliate alla crisi, che non hanno… - NicolaPorro : Da tempo l’Italia è colpita da una crisi di natalità, che potrebbe avere effetti a lungo termine. Persino portare g… - amnestyitalia : Il conflitto in #Yemen è iniziato nel marzo 2015. Quattro anni e 17.000 vittime dopo, l'Italia continua a essere co… -