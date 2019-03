Conte | ok cittadinanza ma caso singolo

notizie.tiscali

(Di venerdì 22 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 22 MAR - Laa uno dei bambini coinvolti nel dirottamento del bus riapre il tema ius soli? "Stiamo parlando di un, non approfittiamo in modo strumentale per ...

Agenzia_Ansa : Terrore bus: #DiMaio, cittadinanza a #Ramy. 'Ha rischiato vita per salvare compagni, sentirò premier Conte' #ANSA - GI_FVG : RT @RobertaCasetti: L'intelligenza artificiale si scontra con il reddito di cittadinanza poiche' viaggiono su velocita' diverse. Al #ggimee… - LoMassi : #iussoli per #Rami? #Conte: 'Strumentale approfittare di un singolo caso per riaprire dibattito' Vabbè, basterebbe… -