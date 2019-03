ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Caricapitolini, vi scrivo rammaricandomi di non essere là con voi a condividere questo momento difficile per il Movimentono. La paradossale vicenda che coinvolge tristemente Marcello De Vito ha portato alla luce la peggiore delle preoccupazioni che possa turbare i sonni di un amministratore: quella di dare il benestare a un’opera gigantesca che sia realizzata non per portare vantaggio alla propria cittadinanza, ma solo del profitto a pochi furbi.Per questo motivo, alla luce di quanto evidenziato anche dal precedente scandalo di Mafia Capitale, sento la necessità di proporre a voi un mio personaleildello stadio a Tor di Valle! Il territorio non se lo può permettere, la delicatezza idrogeologica di quel sito è conclamata, ogni metro quadrato sequestrato alla natura non ritorna mai più. Davvero volete essere ricordati come il gruppo ...

Cascavel47 : Consiglieri di Roma, ascoltate il mio appello: fermate il progetto del nuovo stadio! - LuigiPiccarozzi : RT @neXtquotidiano: Il #M5S non trova più consiglieri comunali a Roma - neXtquotidiano : Il #M5S non trova più consiglieri comunali a Roma -