Congresso famiglie, Di Maio: “Pensano che la donna debba stare a casa, ma sua libertà è sacra” (Di venerdì 22 marzo 2019) Luigi Di Maio si è espresso ancora una volta contro il tredicesimo Congresso mondiale delle famiglie: "Non vogliamo delegittimare la donna. Chi va a Verona va a dire che le donne devono stare a casa con la famiglia, che non è un soggetto equiparabile all'uomo. La famiglia è sacra ma è sacra anche la libertà della donna".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 22 marzo 2019) Luigi Disi è espresso ancora una volta contro il tredicesimomondiale delle: "Non vogliamo delegittimare la. Chi va a Verona va a dire che le donne devonocon la famiglia, che non è un soggetto equiparabile all'uomo. La famiglia è sacra ma è sacra anche ladella".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

NicolaPorro : Gli intellettuali e i giornalisti del Pensiero unico si sono scagliati contro il Congresso mondiale delle Famiglie… - matteosalvinimi : #Salvini: Andrò a Verona, al Congresso delle Famiglie, per ribadire l'importanza sociale della mamma e del papà. ?? #drittoerovescio - MonicaCirinna : Un congresso sulla famiglia dovrebbe parlare di Tutte le famiglie. Non si posso ospitare persone, per esempio, libr… -