Congresso famiglie | Conte toglie patrocinio presidenza del Consiglio

Congresso delle Famiglie - Conte : "Il patrocinio di Palazzo Chigi non è opportuno" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è finalmente espresso sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui diritti delle donne, aveva sollevato non poche ...

Congresso famiglie - Di Maio : “Pensano che la donna debba stare a casa - ma sua libertà è sacra” : Luigi Di Maio si è espresso ancora una volta contro il tredicesimo Congresso mondiale delle famiglie : "Non vogliamo delegittimare la donna . Chi va a Verona va a dire che le donne devono stare a casa con la famiglia, che non è un soggetto equiparabile all'uomo. La famiglia è sacra ma è sacra anche la libertà della donna ".Continua a leggere

