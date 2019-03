Concorso Carabinieri 2019 | bando 3700 posti in Gazzetta oggi – LIVE

Maxi Concorso Carabinieri : 3700 posti per militari e civili - requisiti e prove di selezione : È in arrivo il Maxi concorso per Carabinieri, riservato sia a militari che a civili: in tutto ci sono a disposizione 3700 posti per chi ha meno di 26 anni e in possesso del diploma di maturità. Le prove di selezione sono due, una scritta e una pratica consistente in un accertamento sanitario e attitudinale per l'ottenimento dell’idoneità fisica, come previsto dal bando in Gazzetta Ufficiale.Continua a leggere

Concorso Carabinieri 2019 - 3.700 posti : oggi il bando in Gazzetta Ufficiale : oggi in Gazzetta Ufficiale uscirà il bando per l’assunzione di 3.700 Allievi Carabinieri. Il Concorso Carabinieri 2019 è aperto a tutti: possono partecipare sia civili che militari, ai quali oltretutto è riservata la maggioranza dei posti a disposizione. In attesa del bando, scopriamo quali sono i requisiti necessari per partecipare, la divisione dei posti e le prove selettive. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Pubblici Concorso ...

Carabinieri - il sindacato : “Donne incinte escluse dal Concorso interno per allievi marescialli. Palese discriminazione” : “L’Arma si vuole fregiare di essere un’Amministrazione che tutela e protegge le donne, ma le prime donne a essere violate sono proprio le sue dipendenti, che quando sono incinta sono un peso, una zavorra, una quota di personale da mortificare, con una richiesta fuori da ogni crisma”. A scrivere è una donna carabiniere che si è rivolta al sindacato dei militari, denunciando una discriminazione per le colleghe in stato di gravidanza nelle regole ...