Concorso Carabinieri 2019 | 3 700 posti | oggi il bando in Gazzetta Ufficiale

leggioggi

(Di venerdì 22 marzo 2019)inuscirà ilper l’assunzione di 3.700 AllieviIlè aperto a tutti: possono partecipare sia civili che militari, ai quali oltretutto è riservata la maggioranza deia disposizione. In attesa del, scopriamo quali sono i requisiti necessari per partecipare, la divisione deie le prove selettive.Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Pubblici: Requisiti di partecipazione Per candidarsi alè necessario il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle selezioni pubbliche, come:maggiore età; cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, in Paesi Terzi con regolare permesso di sorno di lungo periodo oppure titolarità dello status di rifugiato (previa verifica della conoscenza della lingua italiana); godimento ...

IntornoTirano : Concorso artistico “L’Arma dei Carabinieri nella provincia di Sondrio” - RCN_101 : Nuovo concorso per allievi Carabinieri anche per i civili: 3700 posti! l bando verrà pubblicato il 22 marzo. -