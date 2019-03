Con un tweet | il presidente americano riconosce la sovranità di Israele sul Golan

Trump cancella Con un tweet 52 anni di storia : 'Usa riConosCono la sovranità di Israele sul Golan' : "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan", ha twittato Donald Trump, imprimendo un'altra svolta epocale alla politica ...

Su Icardi solo la Juve - il tweet di Nicolò Schirà : “Scambio Con Dybala” [FOTO] : Emerge un’interessante novità di mercato riguardante l’Inter e la Juve. E il tweet di Nicolò Schira è eloquente. Il giornalista di Gazzetta dello Sport evidenzia gli importanti passi avanti dei bianconeri verso Mauro Icardi. A detta sua, la Vecchia Signora è stata l’unica ad essersi mossa concretamente per il numero 9 argentino. Si parla anche di uno scambio con Dybala. Ecco cosa recita il tweet e, di seguito, la ...

Tweet e battuta Con bimbi down - bufera sul leghista : ... "Ci tengo però infine a notare con altrettanta ilarità - spiega ancora - come suddette ingiurie provengano unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire ...

In Germania - un tweet antisemita Contro un giocatore della nazionale israeliana : Una partita di calcio, un cartellino rosso e un tweet antisemita. È successo in Germania venerdì scorso, 8 marzo, nel corso della partita della seconda divisione a Berlino, FC Union Berlin-Ingolstadt. ...

Spaghetti alla Bolognese : la battaglia Continua tra carte bollate e tweet del sindaco : Sono al ragù, così come li propongono risoluti i ristoratori di mezzo mondo? O sono al tonno , come hanno stabilito l'Accademia italiana della cucina e la Camera di commercio di Bologna depositando ...

Twitter - test su filtro per nasCondere i tweet indesiderati : Al momento è possibile utilizzare questa modalità solo bloccando chi condivide messaggi indesiderati

De Luca : “Salvini? Sta Consumando truffa politica sulla pelle del Sud”. E ironizza sui suoi tweet e la relazione Con Isoardi : “Autonomia differenziata? Salvini, in realtà, sta realizzando in maniera truffaldina lo stesso obiettivo che aveva Umberto Bossi: la secessione. Hai voglia a togliere la parola “Nord” da “Lega Nord”: stanno facendo esattamente quello che avevano in testa 20 anni fa, la secessione, cioè la rottura dell’unità nazionale, una cosa gravissima dal punto di vista dei valori, ma soprattutto del riparto delle ...

Lorenzo Crespi - i tweet che sConvolgono i fan : 'Io morirò. Ho la casa piena di telecamere. Tutti saprete...' : Lorenzo Crespi nelle ultime ore ha pubblicato dei tweet shockanti in cui ha scritto di aver ricevuto varie minacce. Infatti, temendo il peggio, ha riempito la sua casa di telecamere, 'Perché Tutti ...

Lorenzo Crespi - i tweet che sConvolgono i fan : "Io morirò. Ho la casa piena di telecamere. Tutti saprete..." : Lorenzo Crespi nelle ultime ore ha pubblicato dei tweet shockanti in cui ha scritto di aver ricevuto varie minacce. Infatti, temendo il peggio, ha riempito la sua casa di telecamere, "Perché Tutti sappiano la verità". Mesi fa aveva deciso di abbandonare Domenica Live, nonostante Barbara D'Urso fosse

Elisa Isoardi spiega la genesi del tweet su Mahmood (Considerato una frecciatina a Salvini) : Elisa Isoardi torna a confessarsi sulle pagine di "Diva e donna". La conduttrice de "La prova del cuoco" parla della polemica successiva al suo tweet di incoraggiamento al vincitore della 69esima edizione di Sanremo. La presentatrice aveva scritto: "Mahmood ha appena vinto il Festival. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza".Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture ...

Tesla - la Sec accusa ancora Musk : 'Violato accordo Con un tweet' : Il ceo di Tesla, Elon Musk , è stato nuovamente accusato di aver violato le norme in fatto di comunicazione ai mercati per un tweet sul produttore di auto elettriche, sollevando nuove preoccupazioni ...

Petrolio - dopo tweet di Trump Contro Opec brusco calo in chiusura : New York , Usa, , 25 feb. , LaPresse/AFP, - Il prezzo di un barile di Petrolio è sceso bruscamente a New York, 'colpito' da un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con cui ha ...

Infortunio Zion Williamson – Puma coglie la palla al balzo! Tweet velenoso Contro Nike : “Con noi non sarebbe successo” : Puma coglie la palla al balzo e sfrutta l’Infortunio di Zion Williamson per lanciare una frecciatina alla concorrenza: spunta un Tweet velenoso contro Nike e i difetti delle sue scarpe! L’Infortunio di Zion Williamson è uno dei temi caldi del basket a stelle e strisce degli ultimi giorni. Il talento di Duke è stato costretto ad abbandonare il big match di NCAA contro North Caroline a causa di un problema al ginocchio, causato da un brusco ...

Il sentiment sull'eConomia passa dai tweet : l'Istat presenta il nuovo indice : "L'indice fornisce misure giornaliere del sentiment italiano sull'economia", spiega l' Istat , "derivate da campioni di tweet pubblici in lingua italiana, catturati in tempo reale. Il periodo di ...