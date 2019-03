Come funziona la cittadinanza in Italia

Auto – Targa portabile : Come funziona e quanto si risparmia con la nuova proposta? : Cerchiamo di capire quali e quanti saranno i vantaggi che potrebbe portare l’annuncio fatto dal Ministro Toninelli come promesso dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, la Targa portabile diventerà presto realtà. L’annuncio fatto al Senato dal Ministro, in occasione del dibattito sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti, porterà una piccola, grande rivoluzione nel settore dei trasporti italiano, cerchiamo ...

Targa portatile - Come funziona quando vendi un'auto usata : quanti soldi puoi risparmiare : Ogni tanto anche dal ministro Danilo Toninelli arrivano buone idee e soprattutto legate al suo ministero, quello dei Trasporti. Durante il dibattito per le mozioni di sfiducia contro di lui al Senato, Toninelli ha annunciato di voler mettere in pratica la "portabilità della Targa automobilistica". U

Ricalcolo pensioni 2019 sopra o sotto i 1500 euro - Come funziona e tabella : Ricalcolo pensioni 2019 sopra o sotto i 1500 euro, come funziona e tabella come abbiamo già scritto in diversi articoli, tra le novità di quest’anno spunta il Ricalcolo pensioni 2019. Questo riconteggio riguarderà in prevalenza chi percepisce un assegno superiore di poco ai 1.500 euro mensili. La novità è inclusa nella Legge di Bilancio 2019, e più precisamente all’articolo 1, comma 260. Qui troviamo scritto che per il triennio 2019-2021 la ...

Come funziona Live Quiz - l'app che fa vincere premi veri : Live Quiz è un'applicazione tutta italiana , sviluppata dall'azienda milanese Bending Spoons che ha all'attivo diversi progetti interessanti nel mondo delle app. In realtà Live Quiz non è un'idea ...

Come vedere Dazn su Smart TV o su Sky. Streaming e funzionamento : Come vedere Dazn su Smart TV o su Sky. Streaming e funzionamento Guida alla visione di Dazn Con la nuova app Dazn saranno disponibili, per tutta la stagione, più di 100 partite di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B in Streaming, live e on demand. L’ app è fin da subito disponibile per tutte le principali piattaforme, offre in più un mese di prova gratuito in cui ci si potrà gustare il meglio del calcio italiano. La domanda principale è ...

Conto corrente : pignoramento in base al lavoro - Come funziona : Conto corrente: pignoramento in base al lavoro, come funziona pignoramento Conto corrente in base al lavoro Il pignoramento del Conto corrente funziona in modo diverso se il soggetto su cui si rivale un creditore è un lavoratore dipendente o un pensionato invece che un lavoratore autonomo o un disoccupato. Queste due ultime categorie, infatti, già meno tutelate (nel caso del lavoratore autonomo) o versanti in condizioni difficili (nel caso ...

Sospensione mutuo con Legge 104 : Come funziona e chi ha diritto : Sospensione mutuo con Legge 104: come funziona e chi ha diritto come funziona il mutuo con la Legge 104: la Sospensione Sospensione mutuo: possono chiederlo alcune categorie di soggetti in base al Fondo di solidarietà dei mutui per l’ acquisto della prima casa. Vedremo di seguito cosa prevedono sia la normativa che gli accordi stipulati tra banche e consumatori. Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo ...

Targa personale auto : Come funziona e chi deve cambiarla - la miniriforma : Targa personale auto: come funziona e chi deve cambiarla, la miniriforma Presto la Targa personale auto potrebbe diventare realtà. Nel senso che la Targa non sarà associata al veicolo, bensì all’intestatario dello stesso. Attenzione: non si parla di Targa personalizzata, ma di Targa personale, identificativa di un soggetto e portabile da un veicolo vecchio a uno nuovo. Targa personale auto: la proposta del ministro Toninelli È questa ...

Arriva la targa personale per auto e moto : cos’è e Come funziona : Novità per auto, moto e rimorchi: Arriva infatti la targa personale. Ogni cittadino che acquista un veicolo, quindi, diventerà intestatario della targa, che non sarà più legata al mezzo ma alla persona. La targa personale sarà valida per 15 anni, anche in caso di cambio di auto, e dovrà poi essere rinnovata. Ecco come funziona la portabilità della targa.Continua a leggere

Moviement - cos'è e Come funziona il progetto di rilancio del cinema in Italia : Ha un nome dalla sonorità anglofona, che contiene la parola “movie” (film, ndt) e il suffisso “– ment” (“-mento”, uguale in Italiano) e che suggerisce il concetto su cui si basa: si chiama Moviement ed è, appunto, un progetto che mira a rivoluzionare il cinema in Italia. Presentato alla stampa, verrà poi lanciato ufficialmente durante la cerimonia dei David di Donatello, previsti per il prossimo 27 marzo. L’idea di partenza di Moviement – e che ...

L'ibrido secondo Toyota. Ecco Come funziona : Dal lancio nel 1997 della Prius, i veicoli ibridi hanno raggiunto e superato il traguardo dei 10 milioni di unità vendute. Per capire meglio cosa rappresentino 10 milioni di ibridi in termini di ...

Che cos'è e Come funziona la blockchain? : Colui che per primo fece un utilizzo assiduo e costante della tecnica blockchain fu Satoshi Nakamoto , nel momento stesso in cui battezzò la moneta elettronica più celebre ed utilizzata al mondo: il ...

Milano-Sanremo 2019 - ci sarà la VAR : moviola in strada per punire le scorrettezze. Come funziona? : La Milano-Sanremo 2018 è passata alla storia perché è stata la prima corsa ciclistica che si è disputata in regime di VAR, la “moviola in campo” debuttò nel mondo dei pedali proprio lo scorso anno e nel corso dell’ultima stagione è stata impiegata più volte, portando anche a delle sanzioni per comportamento scorretto in gara (ne sa qualcosa Gianni Moscon). La VAR sarà grande protagonista anche in occasione della Classicissima ...

