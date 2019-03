Combattere il riscaldamento globale “oscurando” il sole | ecco come cambierebbe il Clima

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) I cambiamentitici sono una delle più grandi sfide che l’umanità abbia affrontato finora.ridurre ile le sue devastanti conseguenze è un argomento fortemente dibattuto tra politici e scienziati ma finora i risultati di tutte queste discussioni non sono stati particolarmente proficui.Tuttavia, i ricercatori di Harvard potrebbero aver trovato una soluzione. Insieme ai ricercatori del MIT e di Princeton, il gruppo ha suggerito di rallentare ilil, ossia diminuendo la quantità di luce solare che raggiunge la superficie della Terra. La tecnologia è chiamata geoingegneria solare e consiste in aerei che volano ad alte quote per rilasciare aerosol di diossido di zolfo nell’atmosfera, imitando l’effetto del raffreddamento provocato dalle eruzioni vulcaniche. Secondo lo studio pubblicato su Naturete ...

