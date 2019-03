Clima | Wwf | “Il 2019 critico per l’Italia per il fabbisogno di acqua”

Giornata Mondiale dell’Acqua - WWF : “E’ l’elemento attraverso il quale percepiamo gli effetti dei cambiamenti Climatici” : “Il 2019 in Italia si preannuncia un altro anno critico per il fabbisogno d’acqua a causa del riscaldamento globale, che proprio sul ciclo dell’Acqua sta già avendo un effetto misurabile, alterando la quantità, la distribuzione, i tempi e la qualità“: lo spiega il WWF in una nota. “L’acqua è l’elemento principale attraverso il quale percepiamo e percepiremo gli effetti del cambiamento climatico e, infatti, in alcune aree ...

WWF : Foreste cruciali per lotta a cambiamenti Climatici : Roma, 21 mar., askanews, - Le Foreste rappresentano l'habitat per il 75% della biodiversità e producono oltre il 40% dell'ossigeno terrestre. Tra il 1990 e il 2007 le Foreste mondiali hanno ...

WWF : Foreste cruciali per lotta a cambiamenti Climatici : Roma, 21 mar., askanews, - Le Foreste rappresentano l'habitat per il 75% della biodiversità e producono oltre il 40% dell'ossigeno terrestre. Tra il 1990 e il 2007 le Foreste mondiali hanno ...

Global Strike for Future - il WWF : “I leader mondiali non affrontano l’emergenza plastica - la mobilitazione sul Clima non insegna nulla” : “I leader mondiali hanno clamorosamente fallito nel loro impegno per un’azione efficace contro la crisi sempre più acuta dovuta all’inquinamento da plastica e non ascoltano la società civile”, questo dichiara il WWF al termine della Quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEA-4), conclusasi senza decisioni significative per contrastare l’inquinamento marino da plastica, proprio quando in tutto il mondo i giovani scendono in piazza ...

Clima - Wwf : “Grazie Mattarella - il Governo agisca di conseguenza” : “Grazie presidente”. Così la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi ha commentato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo intervento di oggi ha detto ‘siamo sull’orlo di una crisi Climatica’. “Le parole del Presidente della Repubblica sono un ulteriore e autorevole segnale di come, ormai, affrontare la crisi Climatica sia una priorità nazionale. L’altro è la mobilitazione di tante ragazze e tanti ragazzi che ...