Cina | tredicenne ammazza la madre che gli aveva ucciso il cane

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il macabro avvenimento ha avuto luogo in, precisamente nella contea di Jianhu, dove unha posto fine alla vita dellautilizzando una mannaia, dopo che la donna gliildavanti agli occhi. Secondo gli inquirenti, che hanno ricostruito la vicenda a partire da sabato scorso (giorno in cui si è consumato il delitto), laavrebbeil cucciolo del figlio perché ''colpevole'' di distrarlo troppo. Infatti, sembra che il ragazzino adorasse giocare tutto il giorno con l'animale, condizione incompatibile con la rigida educazione impartita dallae che avrebbe scatenato la mattanza.Ilhato lacon una mannaia La donna, una 37enne proprietaria di un negozio di abbigliamento, da tempo si lamentava del cucciolo che distraeva troppo il figlio, motivo per cui lo scorso sabato ha deciso di sopprimerlo, e l'ha fatto davanti ...

