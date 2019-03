‘We sail the silk road’ - il mare come veicolo di vita : la Cina diventa più… viCina con Matt e Fab : Due amici con la passione per il mare, Matt e Fab pronti per un viaggio in barca vela che partirà da Trieste e si concluderà ad Hong Kong dopo tre mesi Un team inesorabile, una coppia piena di idee che non smette di inspirarsi a vicenda da più di 8 anni, generando mostre d’arte, documentari e viaggi per mantenersi vivi. L’ultima esaltante idea di Matt e Fab, due amici di lunga data, rappresenta proprio un viaggio intorno al mondo da ...