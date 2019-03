liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Psdova, 22 mar. (AdnKronos) - "In questo momento di scarsa affidabilità dell’Italia e con l’economia che scricchiola, bisogna solo ringraziare il Signore che una potenza economica come lascommetta sul nostro Paese e venga ad investire, per stringere rapporti commerciali e progettare il futuro

TV7Benevento : Cina: Franceschi (Grafica Veneta), 'con chi è più forte meglio fare accordi che mettere dazi'... - franceschi_and : RT @CarloGarzia: @lucianocapone Cina una volta - franceschi_and : RT @lucianocapone: Il sottosegretario al Mise Michele Geraci, che ha seguito il MoU che l'Italia dovrebbe firmare con Pechino sulla BRI, po… -