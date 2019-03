Ciclone Idai | un testimone alla CNN | “Ho visto 300-400 cadaveri sul ciglio di una strada”

Ciclone Idai - Save the Children : “In Mozambico 51 tonnellate di aiuti” : Si moltiplicano le operazioni di intervento di Save the Children in Mozambico per poter raggiungere con la massima tempestività i bambini in emergenza e le loro famiglie. Lo riferisce la ong stessa, spiegando che questa notte è atterrato a Maputo un aereo cargo con 51 tonnellate di generi di prima necessità, come tende, teloni, taniche e secchielli, immediatamente inviate a ovest verso la città di Chimoio, che è la più vicina all’area colpita ...

Il Ciclone Idai sommerge il Mozambico : ha creato un lago alluvionale a Beira - migliaia di persone ancora sui tetti : Il Ciclone Idai ha portato morte e devastazione in Mozambico: l’area attorno alla città di Beira, dopo quasi una settimana dal suo passaggio, è ancora sott’acqua e le foto satellitari mostrano un lago alluvionale lungo 125 km e largo 25 attorno all’estuario del fiume Buzi. Le acque si ritirano molto lentamente e migliaia di persone risultano ancora intrappolate sui tetti delle case o sugli alberi, in attesa dei soccorsi. Le ...

Ciclone Idai - e' una catastrofe in Africa : almeno 1000 vittime. Inondazioni su vasta scala : La furia del Ciclone Idai si è finalmente placata sull'Africa sud-orientale ma la situazione risulta ancora molto critica su vaste aree a causa delle eccezionali Inondazioni che hanno sommerso...

Ciclone Idai - situazione drammatica a Beira : distrutti il 90% degli edifici - adesso è allerta colera : Il Ciclone Idai ha devastato Beira e tutta la provincia di Sofala, in Mozambico. Beira è la seconda città del Paese, conta quasi 500mila abitanti, e il 90% dei suoi edifici è stato distrutto. Le strade per raggiungere l’area colpita sono impraticabili, la rete elettrica e le comunicazioni sono interrotte. Grave si prospetta la situazione sanitaria: il rischio di un’epidemia di colera è fortissimo per la contaminazione delle acque; diversi ...

Ciclone Idai - stanziati 20 milioni di dollari per le emergenze : “Preoccupati per 100mila persone in Mozambico” : Il capo degli affari umanitari dell’Onu, Mark Lowcock, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari dal Fondo per le emergenze delle Nazioni Unite in modo da accelerare la risposta umanitaria al Ciclonetropicale Idai in Mozambico, Zimbabwe e Malawi. La maggior parte del finanziamento consentira’ di iniziare l’intervento in Mozambico, il paese maggiormente colpito, dove secondo le autorita’ il bilancio delle ...

Mozambico : oltre 200 morti per il Ciclone Idai - diverse centinaia di persone disperse : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, delle inondazioni innescate dal passaggio del ciclone Idai in Mozambico: al momento si contano oltre 200 morti, secondo quanto reso noto dal presidente Filipe Nyusi in occasione di una dichiarazione televisiva al termine di una riunione di emergenza del governo. Il capo dello Stato ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il numero delle vittime è destinato a salire, dal ...

Mozambico - Ciclone Idai : oltre 200 morti : 23.02 Il presidente del Mozambico Nyusi, ha confermato che i morti causati dal ciclone tropicale Idai -che la scorsa settimana ha colpito anche Malawi e Zimbabwe-, sono oltre 200e ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale. Ieri dopo aver sorvolato le zone più colpite del Paese dell'Africa Australe, Nyusi aveva detto di temere che le vittime potessero essere almeno mille. Parlando dalla città portuale di Beira, distrutta quasi per intero da ...

Ciclone Idai - effetti disastrosi anche in Malawi : “923 mila persone coinvolte nell’emergenza” - disperato appello dell’Unicef : Gli aiuti dell’Unicef cominciano ad arrivare nelle aree colpite da violenti piogge e inondazioni nel Malawi meridionale, portando un po’ di sollievo alle famiglie nei centri di evacuazione. Gli aiuti comprendono migliaia di pacchetti di sali per la reidratazione orale, antibiotici e centinaia di zanzariere trattate con insetticida. L’Unicef sta lavorando in coordinamento con il Governo del Malawi e il Team Paese delle Nazioni ...

Ciclone Idai - catastrofe in Mozambico : l’Italia dispone un volo di aiuti umanitari : Il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha disposto un volo umanitario della Cooperazione italiana in risposta all’emergenza causata dal Ciclone Idai in Mozambico. Il volo, come riferito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina su Facebook, e’ partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi con un ...

Ciclone Idai - è allarme in Malawi : 923mila persone colpite : Gli aiuti dell’Unicef cominciano ad arrivare nelle aree colpite dalle violenti piogge e inondazioni del Ciclone Idai nel Malawi meridionale, portando un po’ di sollievo alle famiglie nei centri di evacuazione. Più di 922.900 persone sono state coinvolte nell’emergenza nei 14 distretti colpiti dal 9 marzo, compresi circa 460mila bambini, secondo i dati del Dipartimento per la gestione e la preparazione ai disastri (DoDMA). Ci sono anche 56 morti ...