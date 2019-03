Ciclismo | Elia Viviani a Sky | ' Milano-Sanremo obiettivo numero uno della mia stagione'

Ciclismo - Ranking UCI : Alejandro Valverde al comando - Elia Viviani diventa quinto. Italia quarta tra le Nazioni : Settimana di cambiamenti nel Ranking UCI, la classifica mondiale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo spagnolo Alejandro Valverde si conferma al comando con 3896 punti, il Campione del Mondo ora vanta ben 719 lunghezze di vantaggio sul britannico Simon Yates (3177), vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna che difende la posizione d’onore nei confronti dello slovacco Peter Sagan (3025). Il nostro Elia Viviani, ...

Ciclismo - il finale settimana degli italiani. Elia Viviani e Matteo Moschetti sugli scudi - segnali da Fedeli : La primavera si avvicina e assieme a lei si entra nel vivo della stagione di Ciclismo. Dal Belgio, agli Emirati Arabi, sino al Rwanda, sono stati diversi gli italiani impegnati nelle corse di questo ultimo weekend. Si parte innanzitutto dalla classica che, come di consueto, dà il via allo spettacolo delle corse del Belgio: la Omloop Het Nieuwsblad. Top ten per il campione europeo Matteo Trentin. La sua Mitchelton-Scott svolge un ottimo lavoro, ...

Ciclismo - UAE Tour : Elia Viviani vince in volata quinta tappa. Successo n° 70 in carriera : Elia Viviani si impone in volata nella quinta tappa dell'UAE Tour 2019, 181 chilometri da Flag Island a Khor Fakkan. Il corridore della Deceuninck-QuickStep, che raggiunge i 70 successi in carriera, ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Vincere è sempre importante - sono orgoglioso di me stesso” : E sono tre. Elia Viviani quando si tratta di far valere il suo colpo di pedale veloce non delude mai e ha centrato oggi il terzo successo stagionale nella quinta tappa dell’UAE Tour 2019. Un arrivo in volata che ha sorriso al ciclista della Deceuninck-QuickStep: uno sprint regale di Viviani per potenza e lettura della situazione. Poco da fare per il colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) e per il tedesco Marcel Kittel (Team ...

Ciclismo – UAE Tour - le parole di Elia Viviani e degli altri protagonisti della corsa in conferenza stampa : Le parole dei protagonisti dell’UAE Tour 2019 nella conferenza stampa alla vigilia della partenza della corsa a tappe L’UAE Tour ‘scalda i motori’ con la sua conferenza stampa prima del via della competizione. Davanti ai giornalisti si sono presentati i protagonisti della corsa a tappe al via domenica 24 febbraio, che coinvolge nomi di tutto rispetto del panorama ciclistico. Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali : “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani : “Corsa importante - ho vinto l’anno scorso” : Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato ...

Ciclismo - Elia Viviani compie 30 anni. Il velocista si racconta : “La famiglia - l’amore - lo sport - le vittorie” : Oggi Elia Viviani compie 30 anni, il Campione Olimpico dell’omnium spegne le candeline in avvio di una stagione che lo ha già visto vittorioso in ben due occasioni e che si preannuncia spettacolare con tanti appuntamenti nel mirino e il sogno del Mondiale. Il veronese, che ha trionfato in 24 delle ultime 51 volate disputate, si è raccontato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello sport. Lo sprinter parla del suo periodo ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Lavoro per la Milano-Sanremo. In pista l’Italia è da medaglia olimpica” : Elia Viviani ha appena vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race e il velocista azzurro ha parlato proprio di questo successo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Qui ci tenevo a vincere per almeno un paio di motivi. Primo perchè è una delle poche classiche del World Tour che posso vincere, che abbia storia o no poco mi importa. Con Amburgo e Plouay fa già un buon bottino. Poi c’erano due secondi posto dell’anno ...

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : immenso Elia Viviani - Caleb Ewan non può nulla : Cadel Evans Race 2019, successo per l’azzurro Elia Viviani davanti al collega della Lotto Soudal Caleb Ewan ed a Daryl Impey Elia Viviani ha vinto la Cadel Evans Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica australiana. Una gara vinta in volta dal ciclista azzurro, dopo che Richie Porte ha provato a staccare tutti con una fuga solitaria ripresa poi nel finale dal gruppo. Dopo la vittoria nella Santos Tour Down Under, ...