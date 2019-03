China Cup | Uruguay-Uzbekistan 3-0

China Cup - Uzbekistan-Uruguay 0-3 : Bentancur in campo 70' : TORINO - L'Uruguay ha battuto l'Uzbekistan per 3-0 in una partita valida per la China Cup, a Nanning. Le reti di Pereiro al 45', doppietta di Stuani al 23' e all'82'. Nelle file della Celeste in campo ...

Fabio Cannavaro nuovo ct della Cina : il tecnico ‘erede’ di Lippi per la prossima China Cup : La Cina ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo ct per la prossima China Cup L’ex capitano azzurro Fabio Cannavaro è stato nominato nuovo ct della Cina per la prossima China Cup. Lo ha annunciato l’Associazione cinese di calcio (CFA). Il tecnico succede a Marcello Lippi ed allenerà contemporaneamente anche il club del Guangzhou Evergrande. Non è ancora chiaro se l’allenatore italiano sarà ct a lungo termine o ad interim. Marcello ...

Roma - Manolas recupera. Fazio in panChina contro il Porto - torna Nzonzi : All-in Roma, Di Francesco si gioca tutto a OPorto . E potrà contare su Koastas Manolas , oggi tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il derby. ...

China Cup 2019 - Uruguay : tra i convocati di Tabarez ci sono Caceres - Bentancur - Vecino e Laxalt : sono 27 i giocatori scelti dal ct Oscar Tabarez per disputare la China Cup 2019, tra cui quattro che militano in Serie A.All’orizzonte ci sono Cina, l’Uzbekistan e la Thailandia. Per la nazionale dell’Uruguay guidata da Óscar Washington Tabárez è iniziata ufficialmente l’operazione di avvicinamento alla China Cup 2019. Il ct de ‘la celeste’ ha infatti scelto i 27 convocati per il torneo in programma da venerdì 18 marzo ...

Il Chelsea saluta la Fa Cup - pesante ko dei Blues contro lo United e la panChina di Sarri traballa : Chelsea ko a Stamford Bridge, Maurizio Sarri a rischio esonero dopo l’eliminazione dei Blues dalla FA Cup Brutta botta per Maurizio Sarri ed il suo Chelsea. I Blues, impegnati questa sera nell’incontro di Fa Cup contro il Manchester United, sono stati sconfitti a Stamford Bridge 2-0 dalla squadra di Solskjær e quindi eliminati dalla competizione. Dopo il pesante ko contro il Manchester City in campionato per 6-0, il Chelsea ...

Giappone - ordini macChinari settore privato in recupero a dicembre : L'industria Giapponese intravede qualche debole segnale di recupero , con un recupero degli ordini di macchinari del settore privato, anche se l 'export resta al palo , minando il dato complessivo ...

Juventus - TacChinardi preoccupato : “squadra irriconoscibile” : “La Juventus di ieri sera è stata irriconoscibile, fisicamente è al 30% e la difesa preoccupa, visti gli infortuni di Bonucci e soprattutto Chiellini, pensando alla sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League del 20 febbraio”. Sono le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi dopo la debacle in campionato contro l’Atalanta: “Credo -aggiunge Tacchinardi ...

