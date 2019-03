Chi vuole essere Greta Thunberg?

All Togheter Now - Michelle Hunziker vuole demolire l'Auditel : colpaccio - Chi porta su Canale 5 : All Together now è la nuova trasmissione di Michelle Hunziker su Canale 5. C'è grande attesa per quella che si annuncia come una scommessa. Il sito TvBlog anticipa che sono iniziate nei giorni scorsi agli studi Voxson di Roma le registrazioni del nuovo di talent di Canale 5 in onda a maggio prossi

Chi snobba gli studenti non vuole impegnarsi sul clima : Chi, come noi dell’ASviS, ha manifestato a fianco degli studenti nel Global climate strike del 15 marzo, non può fare a meno di sentirsi offeso dal modo in cui alcuni giornali hanno trattato i ragazzi impegnati in questa protesta, considerandoli a seconda dei casi degli ignoranti che non sanno di che cosa parlano o degli utili idioti di movimenti politici che vogliono sovvertire l’ordine costituito. Anche Greta Thunberg, la ragazza svedese che ...

Microsoft vuole portare altri gioChi Xbox su Switch il prossimo anno : Solo poche ore fa, Microsoft e Studio MDHR hanno annunciato l'arrivo dell'affascinante Cuphead su Nintendo Switch.Il gioco verrà lanciato il 18 aprile e riceverà un aggiornamento post-release che introdurrà feature Xbox Live sulla console Nintendo.Come condiviso dalle persone che hanno partecipato al panel GDC sull'argomento, il gigante di Redmond sta pianificando di portare altri giochi Xbox su Switch l'anno prossimo, riporta Gamepur.Leggi ...

Emiliano Sala - la mamma vuole giustizia : 'Troppe cose non sono Chiare' : Una foto di Emiliano Sala, scomparso due mesi fa Ad alzare la voce ora è la madre che chiede giustizia per il suo Emiliano. A due mesi dall' incidente aereo costato la vita all'attaccante argentino ...

Un team di arChivisti vuole salvare i post di Google Plus dall’oblio : (Foto: Getty Images) Internet Archive e Archive team hanno dichiarato che intendono preservare alcuni post pubblici di Google Plus prima che il social network del gigante di Mountain View sia chiuso e i suoi contenuti eliminati del tutto. Dal prossimo 2 aprile Google inizierà a cancellare tutto ciò che si trova all’interno della piattaforma. In un post su Reddit, i due siti, che si occupano di tenere memoria dei contenuti di internet, ...

Pallotta per la panChina vuole un numero uno : Chi sceglie l'allenatore, di solito, è il ds che nella Roma per ora è Massara ma forse tra poco sarà un altro: Petrachi è un serio candidato. Nella Roma, magari, il nuovo tecnico lo suggerisce Baldini,...

Il Papa sfida Chi vuole i cardinali alla gogna : Il Papa ha respinto le dimissioni del cardinale Philippe Barbarin, che il tribunale di Lione aveva condannato qualche settimana fa a sei mesi di reclusione con la condizionale perché giudicato reo d’aver coperto i crimini di un prete pedofilo avvenuti negli anni Settanta e Ottanta. Barbarin, venuto

Rinnovo RanocChia : l’Inter propone 2 anni - il giocatore vuole un triennale : Rinnovo Ranocchia, la situazione in casa Inter- Ha ripreso a giocare con una certa continuità nell’ultimo mese e mezzo, ma paradossalmente quasi più da attaccante aggiunto che da vero e proprio difensore. In casa Inter si sono ricordati di Andrea Ranocchia, ex capitano prima dell’investitura di Icardi e ora riscoperto come risorsa del club nerazzurro. […] L'articolo Rinnovo Ranocchia: l’Inter propone 2 anni, il giocatore vuole un triennale ...

Brexit - May ‘obbligata’ a Chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A risChio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Salvini vuole Chiudere le acque italiane alla nave di una ong italiana con 49 migranti a bordo : Il sottosegretario all'Economia del M5s, Laura Castelli: "E' un costo insostenibile". Alti valori di metallo nel corpo di Fadil, l'ex modella marocchina morta a Milano. "I livelli di cadmio e ...

Sblocca cantieri - tensioni a Palazzo Chigi : M5S : «Lega vuole il condono» - il Carroccio nega : Arriverà mercoledì in Cdm il tanto agognato decreto Sblocca cantieri. A confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da Cuneo, dove si è recato col ministro dei Trasporti...

Battaglia Usa contro Huawei non porta frutti. PeChino : 'Azioni immorali da Chi la vuole affossare' : ... inclusa la possibilità di interrompere le forniture a Huawei da aziende americane di componenti chiave necessari per costruire le reti G5 nel mondo. Gli Usa non sono pronti alla resa, ma la loro ...

Battaglia Usa contro Huawei non porta frutti. PeChino : "Azioni immorali da Chi la vuole affossare" : L'Europa finisce nel mezzo dello scontro fra Usa e Cina. Tra la Battaglia di Washington contro Huawei (che non sta dando i frutti sperati) e con la campagna di Pechino per rinsaldare i rapporti con il Vecchio Continente. "La Cina spera che tutti i Paesi creino un ambiente giusto ed equo per tutti i Paesi. Ci opponiamo ad accuse senza fondamento motivate da ragioni politiche, e tentativi di affossare una compagnia straniera. Pensiamo che tali ...

Le relazioni difettose - Le avventure del masChio che non sa cosa vuole davvero - : Uno psicanalista bravo a questo punto ti direbbe di non sentirti così unico al mondo, perché ripetere gli errori di famiglia è un riflesso condizionato normale, ha pure un nome. "Forma a priori", ...