Chernobylite | annunciata la campagna Kickstarter e pubblicato un nuovo teaser gameplay

eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) Lo sviluppatore di Get Even, The Farm 51, ha annunciato che il suo gioco di sopravvivenza post-nucleareinizierà presto la, riporta Onlysp.com.Insieme all'annuncio è arrivato anche un breve, che mostra ambienti mutevoli con scene e nemici raccapriccianti.The Farm 51 descrivecome un'esperienza survival horror ambientata nella "bellissima, terrificante e accurata scansione 3D della zona di esclusione di Chernobyl".Leggi altro...

spaziogames : The Farm 51 chiede il vostro aiuto per lo sviluppo di Chernobylite -