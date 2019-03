Che Dio ci aiuti 6 | la nuova stagione si farà | gli indizi

Calciomercato - Saúl Ñíguez verso il ManChester City : Guardiola pronto a piazzare il colpo : Saúl Ñíguez potrebbe essere il primo rinforzo per il Manchester City di Guardiola in vista della prossima stagione Il Manchester City si appresta a mettere a segno un colpo davvero altisonante. Secondo il Daily Mail infatti, la squadra di mister Guardiola sarebbe in procinto di concludere un affare interessantissimo con l’Atletico Madrid. Il tecnico catalano vuole fortemente il centrocampista Saúl Ñíguez ed a quanto pare ...

Sun : «Sarri-Chelsea - addio certo : due nomi per la prossima stagione» : LONDRA - Il Chelsea sembra intenzionato a scaricare Maurizio Sarri al termine del campionato. Come riporta il Sun, il futuro del tecnico italiano sarebbe sempre più lontano dalla panchina dei Blues, ...

Diritti tv e stadio : Juve - Che ricavi! Tutti i numeri di una Serie A con tanti debiti : Un punto sui bilanci. La Gazzetta dello Sport ha stilato l'annuale focus dedicato ai club di Serie A in cui si fa un'indagine economica relativa a crescita, introiti, costi e così via. Un report che evidenzia Tutti i numeri delle squadre di ...

Tangenti stadio - Raggi : «Roma sacCheggiata per 30 anni - non si torna indietro» : «Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta sindaca di Roma sapevo che avrei subito ogni tipo di attacco: mediatico, politico, personale». Virginia Raggi si sfoga e si...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti 5 chiude con 5.7 milioni di telespettatori e pensa al futuro : chiude con 5.713.000 telespettatori e il 25,53% di share (5.864.000 e il 23,35% nel primo episodio, 5.591.000 e il 27,7% nel secondo) la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti e si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 21 marzo. LEGGI: Che Dio ci aiuti 6, la nuova stagione si farà: ‘Ci stiamo già pensando’ I dati social Oltre ai dati Auditel, anche quelli social, che registrano: più di 1 milione di interazioni e quasi 2 milioni di ...

Ascolti Tv 21 marzo 2019. Che Dio ci Aiuti chiude in trionfo. Tra le soap bene Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore : Ascolti Tv di giovedì 21 marzo 2019 . Su Rai1 l'ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 è stata seguita da una media di 5,7 milioni di spettatori, pari al 25,5% di share. Su Canale 5 Non si ruba a casa ...

Ascolti tv - 'Che Dio ci aiuti' chiude col botto : già si pensa alla sesta stagione : Oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori per l'ultima puntata della fiction che si conferma una della più amate in casa Rai

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti 5 chiude con 5.7 milioni di telespettatori : chiude con 5.713.000 telespettatori e il 25,53% di share (5.864.000 e il 23,35% nel primo episodio, 5.591.000 e il 27,7% nel secondo) la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti e si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 21 marzo. LEGGI: Che Dio ci aiuti 6, la nuova stagione si farà: ‘Ci stiamo già pensando’ Ascolti tv prime time Canale 5 con il film Non si ruba a casa dei ladri ha ottenuto invece 2.998.000 telespettatori e il ...

Ascolti TV | Giovedì 21 marzo 2019. Che Dio ci Aiuti chiude al 25.5% - Non si ruba a casa dei ladri 13.1%. Le Iene su David Rossi all’8.3% : Gianmarco Saurino ed Elena Sofia Ricci Su Rai1 l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.713.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 Non si ruba a casa dei ladri ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 475.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.514.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Che Dio ci Aiuti 6 ci sarà - ma non subito : Elena Sofia Ricci E’ nuovamente tempo di saluti nel convento di Suor Angela e Suor Costanza: la quinta stagione di Che Dio ci Aiuti giunge al termine questa sera e il pubblico di Rai 1 dovrà fare a meno delle indagini e dei personaggi che ha imparato ad amare. Visti gli ascolti sempre brillanti, ancora una volta questo saluto sembra essere solo un arrivederci, e con ogni probabilità la fiction LuxVide tornerà con un sesto capitolo e ...

Che Dio ci aiuti 6 - la nuova stagione si farà : ‘Ci stiamo già pensando’ : Non ci sono ancora indiscrezioni e men che meno conferme ufficiali su un’eventuale realizzazione di Che Dio ci aiuti 6, la sesta stagione delle avventure di suor Angela. Tuttavia ci sono almeno due indizi che lasciano presagire il ritorno della suora interpretata da Elena Sofia Ricci: il primo è l’evidente successo di pubblico, confermato e riconfermato più volte dai dati sugli ascolti. Il secondo è il finale shock e aperto ...

Che Dio ci aiuti 5 - ultima puntata : la fuga di suor Angela - anticipazioni 21 marzo : Finale ricco di emozioni per la quinta stagione di Che Dio ci aiuti in onda giovedì 21 marzo su Rai1 alle 21.25. La fuga di suor Angela dal convento, anticipata nella penultima puntata e la profonda crisi interiore che sta attraversando (su cui si era già espressa Elena Sofia Ricci) sembra irreversibile, ma nel frattempo torna all’ovile Azzurra che raggiungerà suor Angela per un incontro da lacrime agli occhi. Tanti colpi di scena quindi ...

Che Dio ci aiuti 6 si farà : arriva la conferma dalle sceneggiatrici Bucaccio e Leuzzi : Si è conclusa ieri, 21 marzo, la cavalcata vincente della serie "Che Dio ci aiuti 5", uno dei fiori all'occhiello della programmazione invernale di Rai 1. La fiction con Elena Sofia Ricci ha conquistato ottimi ascolti anche nell'ultima puntata, riconfermando l'interesse degli italiani nei confronti del prodotto. Sono stati, infatti, ben 5.713.000 i telespettatori davanti al video, pari al 25.5% di share. Il dato appare ancora più soddisfacente ...

Ascolti TV | Giovedì 21 marzo 2019. Che Dio ci Aiuti chiude al 25.5% - Non si ruba a casa dei ladri 13.1% : Gianmarco Saurino ed Elena Sofia Ricci Su Rai1 l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.713.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 Non si ruba a casa dei ladri ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 475.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.514.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...