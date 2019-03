wired

(Di venerdì 22 marzo 2019)Non scopriamo di certo oggi l’importanza di un ruolo come quello delall’interno di tutta la catena alimentare dell’industria discografica. Soprattutto per quanto riguardo il fronte artistico della faccenda. Però, attualmente, mai come prima, questa importanza è anche più visibile, meno oscura. Ilsta acquisendo una considerazione che prima era data soprattutto dagli addetti ai lavori, mentre adesso qualcosa sta cambiando e il ruolo diventa altrettanto riconosciuto, alla pari dell’artista stesso., all’anagrafe Paolo Monachetti, è quello che nella trap, in Italia, ha cambiato le carte in tavola, stabilito un nuovo standard e di conseguenza stimolato un sottobosco nostrano che è poi diventato un vero e proprio continente iper strutturato e mastodontico, che fa ascolti, visualizzazioni, spettatori paganti e tanto altro. Questo ha fatto sì che ...

MilanoCitExpo : Charlie Charles, produttore: “La mia musica è tecnologia pura” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Charlie Charles, produttore: “La mia musica è tecnologia pura” - muaz_ld : ANNALISA / IL MONDO PRIMA DI TE LAURA PAUSINI / LA ZOLUZIONE ELODIE / RAMBLA ft GHEMON MAHMOOD / SOLDI (Prod. Sardu… -