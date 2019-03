Champions League Pallavolo – Novara strepitosa! Stoccarda ko anche al ritorno | in

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019): la Igor Gorgonzolabatteale vola in semifinale, sarà sfida al VakifBank campione in carica. Doppia sfida Italia-Turchia per lo scettro d’Europa, si torna in campo ad aprile La Igor Gorgonzolaè la quarta e ultima semifinalista della CEV Volleyball. Nel match didei quarti di finale, opposte all’Allianz MTV Stuttgart, le azzurre compiono il proprio dovere fino in fondo, dapprima conquistando piuttosto agevolmente i due set che mancavano per l’aritmetica qualificazione, quindi vincendo la partita al tie-break.La formazione di Massimo Barbolini entra per la prima volta nella sua storia tra le migliori quattro squadre d’Europa, obiettivo che le era sfuggito di un soffio la scorsa stagione e invece colto con pieno merito in quella attuale grazie a otto vittorie su altrettante ...

LinoGuanciale : Finale di serie per #LaPortaRossa2 ...e tutti in trepida attesa come per la finale di Champions League! ?????? @rai2… - Gazzetta_it : #champions #uefa #CristianoRonaldo: niente squalifica. Una #multa per il gestaccio - fattoquotidiano : Cristiano Ronaldo, 20mila euro di multa per il gestaccio in Champions League -