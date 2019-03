C’è un nuovo launcher di Xiaomi nel Play Store | ecco Mint Launcher | leggero | veloce e

Arriva il nuovo Kindle : cosa C’è da sapere sulla novità in casa Amazon : Da oggi è possibile acquistare in preordine il nuovo Kindle, il primo della gamma con luce frontale e con un costo inferiore a 100€. Amazon propone un nuovo modello entry level dell'e-reader più usato al mondo, dotato di funzionalità aggiuntive e un design nuovo ed ergonomico. Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo Arrivato in casa Amazon e come averlo.Continua a leggere

Wanda Nara - nuovo post criptico sui social : c’entra Icardi? : Wanda Nara continua con la sua ondata di post social pungenti, non è mai chiaro però con chi ce l’abbia la showgirl argentina Wanda Nara continua nella propria crociata sui social, con post a volte criptici poco comprensibili. Anche oggi la moglie di Mauro Icardi ha voluto mandare un messaggio su Twitter, senza chiarire però chi sia finito nel suo mirino questa volta: “Non permettere che niente e nessuno detti i tuoi prossimi passi. ...

Ma davvero C’è bisogno di un nuovo evento Samsung il 10 aprile? Si - come il pane : Il prossimo 10 aprile un nuovo evento Samsung porterà con se nuovo hardware, probabilmente un nuovo modello Galaxy A90 ma forse anche molto di più, come si intuisce dal video teaser del keynote presente a fine articolo. Praticamente ad un mese dal lancio della nuova serie Galaxy S10, più di qualcuno si chiede che senso abbia lanciare ancora altri nuovi telefoni ma la strategia potrebbe essere più che sensata e pure doverosa. Un nuovo evento ...

Mercato Juventus - idee chiare : C’è l’assalto al nuovo centrocampista : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. idee chiare in casa Juve, anche se resta ancora da valutare e decidere il futuro di Massimiliano Allegri. Non è escluso che l’attuale tecnico della Juventus possa anche prendere in seria considerazione l’idea di restare […] More

Claudia Gerini - alla presentazione del nuovo film C’è il suo ex : il gossip : Claudia Gerini e Andrea Preti allo stesso evento: incontri ravvicinati tra i due ex dopo la rottura Per diverso tempo Claudia Gerini e Andrea Preti sono stati al centro del gossip. Della loro relazione amorosa, soprattutto per via della differenza di età tra i due (lei più grande di lui di ben 17 anni), se […] L'articolo Claudia Gerini, alla presentazione del nuovo film c’è il suo ex: il gossip proviene da gossip e Tv.

Rifiutato dalla ex in diretta a “C’è posta per te” - accoltella il nuovo fidanzato della ragazza : condannato a 8 anni : Non si arrendeva alla fine della sua storia d’amore e pur di farsi perdonare dalla sua ex fidanzata era andato anche in televisione, a C’è posta per Te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. In quell’occasione però, lei non aveva voluto “aprire la busta” e quindi rivederlo, rifiutando le sue scuse. Emanuele Colurcio, questo il nome del giovane, non ha accettato di esser stato respinto davanti a ...

F1 – Dalla scomparsa di Whiting alle emozioni per il nuovo inizio - Vettel sincero : “C’è nervosismo” : Le sensazioni di Sebastian Vettel: le parole del tedesco della Ferrari durante la prima conferenza stampa della stagione La stagione 2019 di F1 sta per iniziare, i piloti sono pronti nella terra dei canguri per sfidarsi nel Gp d’Australia. Il weekend di gara è iniziato con una terribile notizia: è morto Charlie Whiting. Una scomparsa che lascia team e piloti sconvolti, ma che dà loro sicuramente un motivo in più per far ...

Non C’è pace per Pjaca. Nuovo infortunio al ginocchio : Non c’è pace per Pjaca. Nuovo infortunio al ginocchio Nell’estate 2016 è stato uno dei giocatori più seguiti e corteggiati d’Europa. Alla fine, la corsa per Marko Pjaca se la aggiudicò la Juventus, che superò la forte concorrenza del Milan strappando il talento croato per ben 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, nota fucina di giovani talenti. Da quel momento in poi, per il croato pochi, pochissimi acuti e una dose ...

C’è un nuovo farmaco contro la depressione : Uno spray nasale a base di esketamina è stato approvato negli Stati Uniti: è la novità più importante degli ultimi anni per il trattamento della malattia

C’è un nuovo paziente “curato” dall’AIDS : È il secondo nella storia dopo il "paziente di Berlino": un trapianto di midollo lo ha reso immune alla malattia, fino a prova contraria

C’è un po’ di Made in Italy nel nuovo album di Ligabue - Mai dire Mai riprende il monologo di Riko : Nel nuovo album di Ligabue c'è anche un po' di Made in Italy. Come rivelato da Spettakolo, nella tracklist di Start compare anche un brano che riprende Francoforte, monologo finale di Riko che prenderà vita nella prossima fatica discografica dell'artista emiliano. Il brano che si ispira al finale di Made in Italy con Stefano Accorsi s'intitola Mai dire mai ed emerge dai dettagli social che Ligabue ha rilasciato in questi giorni che precedono ...

Un nuovo colore è disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e C’è una buona notizia per Mi 9 : Xiaomi Mi 9 supporta ufficialmente Widevine L1; Xiaomi Mi 9 SE è invece disponibile nella nuova e sgargiante colorazione Rainbow. L'articolo Un nuovo colore è disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e c’è una buona notizia per Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Isco-Juventus - C’è il nuovo piano : ecco chi sarà sacrificato : ISCO JUVENTUS- Come detto e ribadito nelle scorse settimane e mesi, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione l’attuale situazione di Isco, il quale potrebbe lasciare il Real Madrid al termine dell’attuale stagione. Il centrocampista spagnolo piace parecchio alla dirigenza bianconera, la quale lo avrebbe individuato come potenziale rinforzo della prossima campagna acquisti estiva. Serviranno […] More

