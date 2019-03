C’è Posta Per Te | Protagonista Condannato per Tentato Omicidio!

Brexit - Bruxelles sposta in avanti la data : 22 maggio limite massimo se C’è intesa a Westiminster : L’Ue sposta in avanti la data della Brexit. La data del 29 marzo è cancellata, perché i 27 leader dell’Ue, dopo una discussione faticosa e a tratti tesa, hanno raggiunto un accordo sulla proroga per il Regno Unito, che lascia aperta una doppia strada, ed evita la necessità di convocare un vertice straordinario a stretto giro. La decisione prevede una scadenza limite al 22 maggio condizionata al voto positivo di Westminster sull’accordo di ...

Pagelle TV della Settimana (11-17/03/2019). Promosso C’è Posta Per Te. Bocciate le scuse a Fogli e la Tittocchia : Gerry Scotti Promossi 9 a C’è Posta per Te. Risultati monstre quelli ottenuti dalla stagione numero 22 del people show: 5.465.000 spettatori con il 28.9%, media d’ascolto più alta dal 2009. Un riscontro gigante reso possibile da un format collaudato e soprattutto ben preservato, tra storie scelte con maniacale cura e ospiti di prestigio. 8 a Iginio Massari. Puntuale come le zeppole a San Giuseppe, è l’ospitata del ‘più ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è Posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. (La Buonanotte di C’è Posta per te al 23% con 2.004.000 spettatori). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 ...

C’è Posta per Te - dalla De Filippi Vito riabbraccia la figlia ma rifiuta il genero : Durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te tra le tante storie, è andata in onda anche quella di una figlia che ha cercato di riallacciare i rapporti con suo padre. Paola ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per tornare ad avere un rapporto con suo padre Vito, dopo essere tornata con suo marito Raffaele. La donna in passato aveva raccontato a suo padre di essersi separata dopo aver subito dei maltrattamenti da parte di suo marito. Dopo aver ...

Ascolti TV 16 marzo 2019 - C’è Posta per te chiude in bellezza : share da record : Ascolti TV sabato 16 marzo, Maria De Filippi chiude in bellezza con C’è posta per te: share da record per l’ultima puntata record di Ascolti ieri sera per C’è posta per te su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi, con l’ultima puntata della stagione, ha tenuto attaccati allo schermo più di 5 milioni […] L'articolo Ascolti TV 16 marzo 2019, C’è posta per te chiude in bellezza: share da record proviene da ...

Julia Roberts - tra sorrisi e lacrime a «C’è Posta per Te» : Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Trucco leggero abbinato a un outfit castigato. Tutto concorre a catalizzare l’attenzione sul celebre sorriso di Julia Roberts. E’ con la super attrice ...

Maria De Filippi chiude C’è Posta Per Te e fa un annuncio importante : Maria De Filippi fa un annuncio alla fine della puntata di C’è Posta per Te Anche questa stagione di C’è Posta Per Te è giunta al termine, che in termini di ascolti ha confermato il grande successo. Prima di salutare il numeroso pubblico del people show, dando l’appuntamento al prossimo anno, Maria De Filippi ha annunciato che la famiglia di C’è Posta Per Te si allargherà: “Quest’anno avrà due bambini, questa ...

C’è Posta Per Te - Paola inganna il padre : “Raffaele mi ha picchiata” : C’è Posta Per Te, Paola ha mentito al padre: la clamorosa bugia su Michele Sta facendo molto discutere la storia di Paola a C’è Posta Per Te che ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi per fare pace con il padre Vito. La donna, in studio, è stata accompagnata dal marito Raffaele con il quale è tornata insieme dopo quattro anni di separazione dichiarando di aver subito violenze fisiche da parte dell’uomo. Questa è stata ...

Michele a C’è Posta per Te non crede alla malattia della madre Tonia : C’è Posta Per Te: Michele esprime dubbi e incertezze sulla malattia della madre La seconda storia dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te di sabato 16 marzo ha visto come protagonista Tonia che si è rivolta alla redazione per incontrare il figlio, che non le parla da un paio d’anni. Il ragazzo si è sentito abbandonato da lei. Dopo la separazione, la donna ha ritenuto di affidare Michele alla nonna paterna perchè è malata ...

Pino a C’è Posta per te : il messaggio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso guarda C’è posta per te: il post per Pino Anche Barbara d’Urso guarda C’è posta per te. La conduttrice napoletana non ha mai nascosto la sua passione per il programma di Maria De Filippi e nelle ultime ore lo ha ribadito sui social network. In particolare su Twitter, dove Barbarella ha fatto il […] L'articolo Pino a C’è posta per te: il messaggio di Barbara d’Urso proviene da Gossip e Tv.

C’è Posta Per Te : Maria De Filippi fa piangere Julia Roberts : Julia Roberts a C’è Posta Per Te piange: il regalo di Maria De Filippi In occasione dell’ultima puntata Julia Roberts è stata ospite a C’è Posta Per Te. La grande attrice è stata accolta in studio con una grande ovazione dal pubblico. Di fronte a tanto clamore Julia Roberts ha pianto, non riuscendo a trattenere le lacrime. Prima della storia, la Roberts e la padrona di casa si sono concesse un momento tutto per loro. Maria ha ...