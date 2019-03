Caso Imane | il mistero continua

Caso Ruby - analisi sugli organi di Imane Fadil : “Non ci sono tracce di radioattività” : Dalle prime analisi sui campioni dei tessuti degli organi prelevati a Fadil, una delle testimoni del processo Ruby, non è emersa alcuna evidenza macroscopica di radioattività. E’ quanto riferiscono fonti qualificate. Da quanto si è appreso i prelievi sono stati effettuati sul fegato e su un rene ieri pomeriggio tra le 14 e le 17.30. Già dalle prime analisi non sono emerse macroscopiche evidenze di radioattività. Dopo i prelievi i campioni ...

Imane Fadil - primi risultati su radiottività attesi per giovedì. Sentiti dai pm i familiari della testimone del Caso Ruby : I primi risultati sull’eventuale presenza di radioattività sul corpo di Imane Fadil arriveranno solo nel pomeriggio del 21 marzo. Lo si apprende da fonti investigative alla fine della giornata in cui sono cominciati i primi atti relativi all’autopsia sul corpo della testimone del caso Ruby, morta in circostanze tutte da accertare il primo marzo scorso. Oggi infatti, all’obitorio di Piazzale Gorini sono stati eseguiti i primi rilievi ...

Morte Imane Fadil - al via i prelievi sugli organi : in Caso di radioattività - l’autopsia si svolgerà con una squadra speciale dei vigili del fuoco : 1/28 Foto LaPresse ...

Caso Imane - bufera su Travaglio : ... i l direttore del 'Fatto' fa il guardone dell'obitorio e lo sciacallo nel senso letterale del termine : si avventa su un povero corpo per una bassissima strumentalizzazione politica su un Caso ...

Caso Ruby - mistero su morte Imane Fadil : nel sangue livelli alti di cadmio e antimonio - : "I medici dell'Humanitas " ha aggiunto Greco " hanno cercato di seguire tutte le ipotesi possibili in base alla scienza medica e ad una ad una le hanno scartate trovandosi davanti ad una situazione ...

Caso Ruby - nel sangue della modella Imane Fadil trovate evidenti tracce di sostanze radioattive. L'autopsia sarà compiuta questa settimana. ... : I medici dell'Humanitas hanno cercato di seguire tutte le ipotesi possibili in base alla scienza medica e ad una ad una le hanno scartate trovandosi davanti ad una situazione complessa che non sono ...

Caso Imane Fadil - esperto : “Potrebbe essere il delitto perfetto” : “Se Imane Fadil è stata uccisa, e se la strategia usata per farlo è stata l’avvelenamento con sostanze radioattive, questo presunto omicidio potrebbe essere qualcosa di molto vicino al ‘delitto perfetto‘“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Angelo Del Sole, professore di Diagnostica per immagini all’università degli Studi di Milano e direttore della Struttura complessa di Medicina nucleare ...

Caso Ruby - pm : "Nel sangue di Imane Fadil valori anomali di cadmio e antimonio" : Il procuratore capo di Milano: "C'è l'ipotesi di unavvelenamento ma non si esclude che la 34enne sia morta peruna malattia rara"

Caso Ruby - morta per avvelenamento Imane Fadil testimone del processo che vede Berlusconi tra gli imputati : 30 giorni di agonia prima della morte di Imane Fadil, la procura indaga sull’omicidio È morta dopo un lungo ricovero in ospedale per un “mix di sostanze radioattive”. Sostanze, però, diverse dal polonio. E prima di morire ha telefonato al fratello e all’avvocato, per dire la stessa identica frase: “Mi hanno avvelenato“. È un vero e proprio … Continue reading Caso Ruby, morta per avvelenamento Imane Fadil testimone del processo che ...

L'ordine del pm sul Caso Imane Fadil : "Non fate vedere a nessuno il suo corpo in obitorio" : "Non farla vedere a nessuno". È la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo marzo e nel pomeriggio di quello stesso giorno trasferita dalla clinica Humanitas all'obitorio. La frase apposta da uno degli addetti del Comune riporta L'ordine della Procura di non fare avvicinare nessuno, nemmeno amici e parenti, al cadavere ...

Imane Fadil - il giallo sulla morte della modella del Caso Berlusconi : le domande che tutti si pongono : Il decesso sospetto della 34enne e i dubbi della Procura su un possibile avvelenamento. I sintomi, i risultati degli esami clinici, le date che non tornano

Caso Ruby - i tormenti di Imane Fadil : "Mi spiano". Super task force per l'auopsia : Milano, 17 marzo 2019 - Con l'autopsia forse si comincerà a capire. E potrebbero essere le analisi sui tessuti, affidate a un pool di esperti guidati dall'anatomopatologa più celebre d'Italia, ...

Caso Ruby : Imane all'ospedale con grave patologia al midollo : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Quando è arrivata all'Humanitas di Rozzano il 29 gennaio scorso, Imane Fadil aveva già una patologia grave e conclamata al midollo osseo ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Secondo quanto è stato possibile ricostruire e risulta in cartella clinica, dall'équipe m

Caso Ruby - la testimone-chiave Imane Fadil uccisa da un mix di sostanze radioattive | : Aperta un’inchiesta per “omicidio volontario”. Ai familiari e ai legali la modella aveva detto di «temere di essere stata avvelenata»