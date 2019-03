Inter - Caso Icardi : l’argentino è di nuovo in gruppo. Le ultime : Inter, caso Icardi: l’argentino è di nuovo in gruppo. Le ultime Una telenovela infinita quella fra l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la società nerazzurra. Il numero nove della Beneamata è sceso l’ultima volta in campo lo scorso 13 febbraio. Ben 36 i giorni in cui Luciano Spalletti ha dovuto sopperire come ha potuto all’assenza dell’ormai ex capitano. Ma nelle ultime ore ci sarebbero stati dei nuovi, ...

Inter - Biasin rivela : 'Caso Icardi - decisivo l'incontro con Zhang' : In casa Inter sembra giungere finalmente a conclusione il caso relativo a Mauro Icardi. Un mese e mezzo fa è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino e da allora questi non è più sceso in campo, saltando anche sfide cruciali per la stagione come il match contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e il derby di Milano contro il Milan in campionato. Un ritorno in campo che, però, sembra sempre più immediato. Maurito, ...

Caso Icardi - Walter Zenga : 'Una squadra si ama a prescindere dalla fascia' : Walter Zenga ha terminato la sua esperienza di allenatore del Venezia. Questo gli consente di avere le mani libere per poter tornare a parlare del suo grande amore, l'Inter. E lo fa attraverso i microfoni di "Radio Kiss Kiss" affrontando quello che è, senza dubbio, l'argomento più scottante di questa seconda parte di stagione calcistica nerazzurra: il Caso Icardi. E, come era prevedibile, l'ex portiere nerazzurro e della Nazionale italiana, ...

Inter - Marotta sul Caso Icardi : “l’obiettivo è ricomporre la situazione” : “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, Intervenuto al telefono da Milano durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Icardi “è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto ...

È la vittoria di Spalletti - ma all'Inter c'è da chiudere il Caso Icardi : La mossa strategica, e vincente, di Luciano Spalletti ha ridato serenità ed entusiasmo all'Inter, apparsa troppo rinunciataria soltanto tre giorni prima in Europa League contro l'Eintracht. Avanzare ...

‘Caso Icardi’ – Perisic inizia a seguire l’ex marito di Wanda Nara sui social : Maxi Lopez ricambia! : Ivan Perisic ed il follow ‘birichino’ a Maxi Lopez dopo il derby: il gesto del calciatore dell’Inter incuriosisce i tifosi alla luce della querelle con protagonisti Wanda Nara ed Icardi Dopo il derby della Madonnina, vinto ieri sera dall’Inter, un ‘movimento social’ molto curioso ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha incominciato a seguire su Instagram l’ex marito di ...

Caso Icardi-Inter - Wanda Nara : "Vicini alla pace" : Mentre Icardi ieri non era neanche in tribuna a vedere il super derby Milan-Inter, secondoq aunto afferma la moglie e procuratrice Wanda Nara, lo strappo dell'attaccante con la società sarebbe quasi ...