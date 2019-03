Cartoni per la pizza tossici | l’allarme lanciato dopo un’inchiesta sui contenitori

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) La prima volta in cui la sigla Bpa (acronimo che indica il pericoloso Bisfenolo A) ha fatto il proprio ingresso nel dibattito pubblico sulla salute dei consumatori erano i primi anni duemila, quando è emersa la sua capacità di alterare lo sviluppo del sistema ormonale incidendo sulla fertilità. Le interferenze endocrine di questo composto sintetico, utilizzato nella produzione della plastica, sono alla base di possibili anomalie riproduttive, cancro a seno e prostata, diabete e malattie cardiache.Bandito dai biberon europei nel 2011, oggi è però rintracciabile in concentrazioni elevate in quasi tutti iper la. Lo dimostrasvolta dal Salvagente, la rivista mensile interamente dedicata ai diritti dei consumatori, edita da Matteo Fago e diretta da Riccardo Quintili.Sotto esame sono finiti treda asporto in cartone, destinati a contenere ...

