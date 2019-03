Cancro al seno | il girovita è un chiaro segnale di rischio per questa e altre patologie

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ilalè uno dei tumori più diffusi e le politiche sanitarie messe in atto per prevenirlo sono sempre più effettuate a tappeto, con screening e campagne informative. Nonostante questo, però, secondo gli esperti, nel prossimo decennio i casi di malattia sono destinati ad aumentare anche nelle donne che hanno meno di cinquant’anni. Le cause sono diverse, ma tra queste vi sono sicuramente l’aumento del sovrappeso e dell’obesità. La dieta, come è ormai risaputo, è fondamentale nella prevenzione primaria e secondaria del: mangiare regolarmente frutta e verdura, seguire il più possibile la sanissima dieta mediterranea, favorire l’assunzione di sostanze antiossidanti come beta carotene e vitamina E, fare attività fisica costante, sono regole che dovrebbero diventare l’abitudine per tutti.Il grasso addominale, in particolare, è un importante campanello di ...

