Calciomercato Roma | Petrachi post Monchi? Può arrivare Belotti

Calciomercato Roma - Manchester United sulle tracce di Manolas : le ultime : Calciomercato Roma – Secondo quanto riportato dal Sun tramite il loro sito web, il Manchester United potrebbe aggiudicarsi il difensore della Roma, Kostas Manolas, ad un prezzo di occasione questa estate. I Red Devils fino a questo momento avrebbero cercato di acquistare un forte centrale difensivo, ma non sarebbero riusciti ad ottenere né Toby Alderweireld […] L'articolo Calciomercato Roma, Manchester United sulle tracce di Manolas: ...

Calciomercato Roma - tentazione Gasperini : Roma - Ranieri ha ancora dieci partite a disposizione per salvare la stagione della Roma , ma nessuno gli imputerà mai un eventuale fallimento. Il tecnico ha dimostrato coraggio, passione da vero ...

Calciomercato Roma - tutto fermo per il rinnovo di Zaniolo : la situazione : Roma-Zaniolo: tutto fermo per il rinnovo . situazione in standby in casa giallorossa dopo l'addio del direttore sportivo Monchi , che era uno degli attori principali della trattativa tra il club e il ...

Calciomercato : Roma - in quota il futuro è di Sarri : Roma - Ha firmato contratto di soli tre mesi, dunque il compito di Claudio Ranieri è di traghettare la Roma fino al termine della stagione. Quanto alla prossima, il casting è aperto e la rosa di ...

Calciomercato - Monchi lascia la Roma : i top acquisti e le cessioni in giallorosso. FOTO : Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, si separano anche le strade dei giallorossi e del direttore sportivo spagnolo: rescissione consensuale per Monchi che era in carica dall'aprile 2017. Sono 50 le ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa e Zaniolo ci sarebbe la concorrenza di Roma - Real e City : Una Juventus più giovane e più italiana. Il Calciomercato bianconero si potrebbe muovere in questa direzione la prossima estate e, tra i gioielli più brillanti presenti nella lista di Paratici, ci sarebbero Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Calciomercato Juventus: la Roma si tuffa su Chiesa Nell'analisi sulle trattative di Calciomercato della Juventus partiamo dall'ala viola che sta letteralmente esplodendo in questa ...

Calciomercato Lazio - Falcao è stato a Roma : duello con il Milan : Calciomercato Lazio, Falcao interessa a Tare – duello Lazio-Milan sia in campo che sul mercato. Se stasera infatti le due squadre si giocheranno il primo round delle semifinali di Coppa Italia, fuori dal rettangolo verde le rispettive squadre mercato si avviano ad uno “scontro” per Radamel Falcao. L’attaccante colombiano a fine stagione lascerà quasi sicuramente […] L'articolo Calciomercato Lazio, Falcao è stato a ...

Calciomercato Roma : Baldini avrebbe manifestato interesse per Sarri : Maurizio Sarri, attualmente allenatore del Chelsea, dalla prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina della A.S. Roma. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dalla stampa specializzata, ad esempio il sito "Calciomercato. com" qualche settimana fa ci sarebbe stato già un incontro tra Franco Baldini e Sarri, all'epoca del trasferimento ai Blues di Gonzalo Higuain. La crisi Chelsea - Sarri Ma ora sembrerebbe che la situazione ...

Calciomercato Roma - Under nel mirino del Chelsea : Cengiz Under è uno dei giovani più talentuosi della rosa giallorossa. Motivo questo per il quale sul ragazzo si sarebbero attivati i riflettori di diversi club europei.Eden Hazard a fine stagione potrebbe lasciare il Chelsea per provare una nuova esperienza. Sul talento belga da tempo ci sarebbe il Real Madrid anche se non sono da escludere anche altre piste. Il Chelsea, tuttavia, non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano e ...

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Manolas : Paratici tratta con la Roma : Calciomercato Juventus – Ancora una volta, la Roma torna nel mirino per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. I bianconeri in effetti sembrano nutrire molto interesse per i gioielli che esplodono nella Capitale, così come successo anche in passato. Negli ultimi anni infatti alla Juve sono finiti vari giocatori che hanno militato nella Roma: da Pjanic e Benatia, […] More

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - pres Empoli : Bennacer? i giallorossi a gennaio lo hanno chiesto ma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Il presidente dell'Empoli svela: 'i giallorossi mi hanno chiesto Bennacer a gennaio'.

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari : la nota del club giallorosso : L’esterno difensivo si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito fino al termine della stagione La Roma ha reso noto “di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini“. L’esterno basso ha esordito in prima squadra in questa stagione in Roma-Frosinone, arrivando a collezionare ...