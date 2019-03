Calcio - sabato partita Italia-Finlandia : 5 cose da sapere - Sky TG24 - : Gli azzurri debuttano nel girone J che dà l'accesso alla fase finale del torneo continentale che, per la prima volta, si giocherà in 12 Paesi diversi. Nei precedenti con gli scandinavi solo una ...

Calcio Under 20 World Cup in esclusiva su Sky - accordo con FIFA per altri tornei : Dopo la FIFA World Cup™ di Calcio femminile, Sky annuncia l’acquisizione dei diritti di trasmissione anche della 22^edizione della FIFA U-20 World Cup, il Mondiale di Calcio riservato alla categoria Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Grazie a un accordo con FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri del torneo. Sono 24 le nazionali che parteciperanno alla ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 31a giornata Premier e 26a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 6 incontri in ESCLUSIVA tra il 15 e 17 marzo 2019 Premier LEAGUE 2 match in diretta, uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q, con l’incrocio LONDRA-LIVERPOOL Bundesliga 4 partite della nona giornata di ritorno Tra Premier League e Bundesliga saranno 6 gli...

Serie A Calcio - calendario e programma del fine settimana 15-17 marzo. Orari delle partite : come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo le emozioni delle coppe europee torna la Serie A di calcio 2019, che nel fine settimana proporrà dieci partite, a cominciare da questa sera, e dall’anticipo delle 20:30 tra Cagliari e Fiorentina, che aprirà la programmazione di Sky Sport, con l’emittente in abbonamento che trasmetterà sette sfide. Dei tre match del sabato, infatti, il colosso di Murdoch si aggiudica Sassuolo-Sampdoria delle 15 e Spal-Roma delle 18, oltre a ...

Il Calcio camminato UNVS su Sky Sport : Anche i grandi media stanno occupandosi della sezione UNVS di Novara presieduta da Tito De Rosa, che sta promuovendo con notevoli sforzi la nuova disciplina del calcio camminato (si gioca senza correre). Recentemente infatti MediaSport Channel canale 814 del pacchetto base di Sky Italia e su Sportivi canale 213, è stato effettuato un servizio in occasione di uno stage delle Rappresentative Nazionali UNVS, tenutosi a Novarello. Il servizio ...

Mondiali Calcio femminile - tutte le partite su Sky : 'Questa acquisizione -ha detto l'Executive Vice President Sky Sport Marzio Perrelli- è la conferma di quanto Sky Sport creda nel calcio femminile. Rappresenta un segnale di continuità nell'offerta ...

Serie A Calcio oggi (10 marzo) : orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (domenica 10 marzo) si giocheranno sei partite valide per la 27ma giornata della Serie A di calcio. Si comincerà con il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Cagliari con i padroni di casa a caccia di preziosi punti salvezza. Alle 15.00 si disputeranno tre partite: Inter-Spal, Sampdoria-Atalanta e Frosinone-Torino. Riflettori puntati sulla sfida di San Siro con i nerazzurri che dovranno ritrovare il successo per restare al quarto posto e ...

Serie A Calcio oggi (9 marzo) - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 9 marzo) si giocheranno due partite valide per la 27ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle 18.00 con Parma-Genoa, sfida tra due squadre appaiate in classifica al dodicesimo posto. I padroni di casa non vincono da sei partite, ma proveranno a ripetere la prestazione dell’andata, quando si imposero 3-1. Alle 20.30 il Milan affronterà in trasferta il Chievo. I rossoneri sono pronti a difendere il terzo posto e ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 30a giornata Premier e 25a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in ESCLUSIVA tra 8 e 11 marzo 2019 Premier LEAGUE 6 match validi per la 30ma giornata Super-match a Londra: ARSENAL-MANCHESTER UNITED domenica 10 marzo, ore 17.30 (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite della ottava giornata di ritorno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...