Calcio femminile | 30mila spettatori per Juve-Fiorentina Ma la parità di genere è ancora

(Di venerdì 22 marzo 2019) Domenica 24 marzo sarà una data storica per ilin Italia: per assistere antus-, sfida scudetto del campionato, all’Allianz Stadium di Torino ci saranno più di. Le bianconere giocheranno nello stesso stadio dei bianconeri, quasi tutto esaurito come fosse un match di cartello della più famosa Serie A. Finalmente ladiè raggiunta anche nel pallone. O forse no.La notizia del grande successo del big match delrosa rimbalza da giorni sui principali quotidiani, sportivi e non: commenti entusiasti sulla crescita del movimento, interviste d’autore, appelli per il tanto decantato riconoscimento del professionismo anche alle donne. C’è un piccolo dettaglio, però, che è passato quasi inosservato ed è invece decisivo: ie passa biglietti venduti per domenica non sono affatto venduti, ma tutti ...

JuventusFCWomen : Verso la Première | ?? Tuija Hyyrynen: «Giocare qui sarà grande per noi, ma anche per tutto il calcio femminile in g… - FedericoFerri : Per la prima volta all’Allianz Stadium. Biglietti gratuiti. La partita Scudetto. @JuventusFCWomen-@ACF_Womens Al… - capuanogio : La sfida scudetto #JuventusFiorentina di domenica allo Stadium sarà da record per il calcio femminile in Italia: 30… -