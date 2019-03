Bussetti non partecipi al Congresso delle famiglie | lasciamo la scuola fuori dalle

Atti sessuali con minorenne - anche il Ministro Bussetti conferma : 'Non era una profesoressa' : Marco Bussetti "La donna protagonista del triste caso di cronaca che si è verificato a Prato non è una 'prof'. È emerso con chiarezza, infAtti, che si tratta di un'operatrice socio sanitaria che dava ripetizioni di pomeriggio. Gli esiti della vicenda che la ...

Vaccini - Ascani (Pd) contro il ministro Bussetti : “La sua è una supercazzola. Fate i seri e dite che l’obbligo non si tocca” : “La sua è una supercazzola, Fate i seri: dite che l’obbligo vaccinale non si tocca”. L’attacco, diretto al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, arriva dalla deputata del Pd, Anna Ascani. Il ministro, nel corso del Questione time alla Camera, aveva risposto in merito alla questione della copertura vaccinale nelle scuole voluta dal decreto Lorenzin. L'articolo Vaccini, Ascani (Pd) contro il ministro Bussetti: ...

Bussetti ai docenti del Sud : "Non ho nulla di cui scusarmi" : Dopo il caso delle dichiarazioni ad Afragola il ministo dell'Istruzione risponde al question time alla Camera: "E' stato un equivoco"

Bussetti non deve scuse a nessuno : ‘Esiste solo una scuola - fiducia nei docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ad alcune interrogazioni parlamentari rivoltegli alla Camera dei Deputati. In modo particolare, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha fornito dei chiarimenti in merito alle sue dichiarazioni rilasciate ad Afragola relative alle differenze tra le scuole del Nord e quelle del Sud. Come senz’altro ricorderete, alcune frasi come ‘Vi dovete impegnare forte, impegno, ...

Maturità - il ministro Bussetti risponde a Liliana Segre : “La storia non mancherà nelle tracce” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, risponde alla senatrice Liliana Segre, che aveva lanciato un appello al Miur affinché fosse ripristinato il tema storico tra le tracce della prima prova della Maturità. Il titolare del dicastero assicura: "La storia non mancherà nelle tracce. E potrà essere proposta, in modo trasversale, non in una sola tipologia di prova, come accadeva prima, ma in più tracce".Continua a leggere

Lorenzo Nizzi Vassalle - il ministro Bussetti al ragazzo non udente laureato a Pisa : “Riconosceremo la lingua dei segni” : “I miei complimenti a Lorenzo, il primo ragazzo non udente laureato con 110 e lode all’Università di Pisa con la tesi ‘I sordi, l’audiovisivo e i nuovi media’”. A scriverlo è il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, che, su Facebook, ha postato un articolo de Il Fatto Quotidiano.it del 14 febbraio, ripreso dal sito Sordionline. La storia è quella di Lorenzo Nissi Vassalle, ...

Le parole sprezzanti di Bussetti sugli insegnanti del Sud non riflettono il vero divario del nostro paese : Le parole sprezzanti del ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti, che invita gli insegnanti del Sud a lavorare di più, non sono solo uno scivolone mediatico o un riflesso condizionato della troppa retorica antimeridionale delle gite a Pontida. riflettono la mancata percezione di quanto sta accadendo negli ultimi anni nel nostro paese, dove si stanno ampliando drammaticamente, dopo una lunga e ininterrotta fase di riduzione, i ...

Di Maio : Bussetti? È governo che deve impegnarsi. Su Bankitalia non è attacco ma serve discontinuità : Banche "Non ci sarà nessun arbitrato, ci sarà una commissione all'interno del Ministero dell'Economia, che valuterà le domande. I decreti attuativi saranno discussi con le associazioni dei ...

Bussetti : «Non sono antimeridionale Ma sulla scuola è sbagliato chiedere soltanto risorse» : Hanno fatto sacrifici enormi per fare il lavoro più bello del mondo, quello di docente. Li rispetto e li ammiro». Però deve ammettere che sembrava scettico . Voleva spronare i meridionali a ...

Bussetti a professori e presidi del sud : 'Non servono più soldi - impegnatevi di più' : Per colmare il divario con le scuole settentrionali non servirebbero più fondi, basterebbe più impegno e lavoro da parte di dirigenti scolastici, docenti e alunni. Parola del ministro Marco Bussetti, che ha così risposto alla domanda di un giornalista sulle misure previste a supporto dell'istruzione nel meridione, durante la visita di ieri ad alcuni istituti scolastici campani. “Dovete impegnarvi forte", ha continuato Bussetti, sottolineando la ...

Boccia a Bussetti : non offenda docenti del Sud e risponda piuttosto su ritardo del tempo pieno : Le dichiarazioni del ministro Bussetti rilasciate a Caivano stanno suscitando lo sdegno unanime di docenti, sindacalisti e politici. Quanto ha detto al giornalista che lo ha intervistato tradisce la sua ‘milanesità’ e l’avversione agli usi e costumi del meridione. L’ondata di polemiche che lo sta travolgendo strabocca dal web, provocando la reazione sdegnata da parte delle opposizioni in Parlamento. Sul caso interviene ...

La bufera su Bussetti - che poi ha precisato di non essere ostile al Sud - : Roma, 9 feb., askanews, - bufera sul ministro dell'Istruzione Marco Bussetti per le sue parole su come colmare il divario tra le scuole del Nord e quelle del Sud: la Lega lo difende a spada tratta, i ...

Scuola - ministro Bussetti : 'Al Sud non servono più fondi - ma più impegno' : Le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, hanno causato la rabbia e l'indignazione di migliaia di docenti. Le frasi del ministro dell'istruzione, che ieri è stato in visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli, sono state definite sprezzanti dagli insegnanti. Secondo quanto riportato da il quotidiano La Repubblica, Il ministro avrebbe risposto alle domande di un giornalista di Nano. TV: quest'ultimo ha chiesto al ...