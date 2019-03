Bugatti | non solo auto | gli esclusivi orologi della casa francese sono mozzafiato

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) La collaborazione trae Jacob & Co. riunisce due aziende che hanno fatto dell’avanguardia epassione per il design la loro arma vincente Lamobilisticasupersportivaha oggi annunciato una partnership con Jacob & Co., leader nel mondo dell’orologeria più ricercata e rinomatadi diamanti e gioielli; collaboreranno ad una serie di prodottia marchio congiunto. Questa partnership riunisce due aziende che condividono la passione per il design all’avanguardia, spingendo i limiti di ciò che sembra meccanicamente possibile. Stephan Winkelmann e Jacob Arabo, i presidenti die Jacob & Co., hanno ufficializzato la partnership a Baselworld 2019, fiera annuale dedicata all’orologeria e alla gioielleria che si tiene a Basilea.“Per questo progetto abbiamo trovato il partner giusto in ...

nervesauto : Oggi è la giornata internazionale dell'acqua??a proposito di acqua, vi ricordate la Bugatti type 22 del 1925 ripesca… - letsrockandsurf : @DBoltri Io darei 100000€ alla UEFA e poi farei recapitare una Bugatti Chiron al Cholo con scritto SUCA sui due pog… - Jader14321367 : ZORZI versus BUGATTI Chi ha detto che l'auto elettrica non da emozioni ? Che sia #offroad o #luxury poco importa -