Bronzo per Reniero | Zucco | Mancino e Bonino | grande l' IIS Q Sella alla finale degli

Bronzo europeo per la napoletana D'Isanto - figlia d'arte sul tatami : Anche se ho praticato altri sport fino a 12 -13 anni, come la ginnastica artistica, ho scelto il judo: adesso è la mia vita'. Dalle idee chiare D'Isanto junior. 'Vado di fretta: l'obiettivo è vincere.

Ginnastica ritmica - Dariugina Cup 2019 : doppio Bronzo per l’Italia nelle Finali di Specialità : Dopo il terzo posto di ieri nel concorso generale, l’Italia chiude al meglio la Deriugina Cup conquistando due medaglie di bronzo nelle Finali di Specialità. La tradizionale kermesse di Ginnastica ritmica che si è disputata a Kiev (Ucraina) è stata il palcoscenico per il grande esordio internazionale delle Farfalle al di fuori dei nostri confini e le ragazze di Emanuela Maccarani hanno subito convinto anche se devono ancora perfezionare i ...

Boxe - Europei Under 22 : Irma Testa vola in finale - domani sfiderà Scotney per l’oro. Marchese di Bronzo : Irma Testa vola in finale agli Europei Under 22 di Boxe che si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). L’azzurra ha demolito la svedese Thour con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificata per l’atto conclusiva tra le 57 kg, domani pomeriggio salirà sul ring dello Sports Complex Manege per affrontare la britannica Scotney con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro. Angela Carini e Rebecca Nicoli avevano già ...

Bocce - Mondiali 2019 : l’Italia è campione del mondo con Elisa Luccarini e Gianluca Formicone - Bronzo per la coppia mista : L’Italia torna da San Miguel de Tucumàn (Argentina) con una pioggia di medaglie nei campionati Mondiali di Bocce 2019. Gli azzurri, infatti, hanno vinto la medaglia d’oro sia con Elisa Luccarini sia con Gianluca Formicone, mentre nella coppia mista (Chiara Morano e Luca Viscusi) è arrivato un ottimo bronzo, dopo l’eliminazione per mano del Brasile. Risultati davvero scintillanti, per la Nazionale, che celebra con Elisa ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : sei medaglie per l’Italia nelle Sprint! Robert Antonioli Bronzo tra i senior - Giovanni Rossi trionfa tra gli junior : Bilancio della prima giornata più che positivo per l’Italia a Villars sur Ollon, in Svizzera, dove si sono aperti oggi i Mondiali 2019 di sci alpinismo. Nella mattinata è andata in scena la prova Sprint, riservata a tutte le categorie presenti (senior, espoir, junior e cadetti). Su un totale quindi di otto gare, la spedizione azzurra ha raccolto ben sei medaglie: due bronzi con Robert Antonioli e Nicolò Canclini nelle prove senior ed ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : Simone Iannattoni è solo quinto nei -97 kg - Gabriele Doro ai ripescaggi per il Bronzo nei -86 kg : La sesta giornata dei Campionati Europei Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), si è chiusa con l’assegnazione dei primi cinque titoli nella Lotta libera e con lo svolgimento delle eliminatorie delle ultime categorie in programma. Per l’Italia c’era grande attesa per Simone Iannattoni nei ripescaggi dei -97 kg, con l’azzurro che si è imposto per 6-2 sull’ungherese Kristof Wittmann accedendo ...

Pattinaggio di figura – Mondiali Junior : Bronzo di Grassl per Zagabria : In Croazia il talento altoatesino conferma il piazzamento del corto e con 224.67 punti totali conquista un meraviglioso terzo posto eguagliando l’impresa dello scorso anno di Matteo Rizzo Un’altra impresa in una stagione indimenticabile per il Pattinaggio di figura azzurro. Daniel Grassl sale sul podio dei Mondiali Junior di Zagabria e si mette al collo una strepitosa medaglia di bronzo: stesso metallo conquistato lo scorso ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli nella femminile. Simone Iannattoni ai ripescaggi per il Bronzo : Quinta giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nella femminile. Oggi in gara per l’Italia Simone Iannattoni nelle eliminatorie della categoria -97 kg della Lotta libera: l’azzurrino è stato battuto nei quarti dal russo Shamil Alievitch Musaev, che poi è giunto in finale e così l’italiano ha avuto accesso ai ripescaggi e domani sfiderà il magiaro ...

Mondiali biathlon - staffetta mista : è Bronzo per l'Italia : Mondiali biathlon: Italia terza in staffetta mista dietro a Norvegia e Germania Si è aperta sotto una fitta nevicata la 55ª edizione dei campionati del mondo di biathlon . Il quartetto azzurro, già ...

Rota - peccato : il Bronzo era lì L'ha perso per 22 centesimi : A ventidue centesimi dal bronzo. Laura Rota ha chiuso al settimo posto nel gigante di Campo Felice che assegnava il titolo di campione d'Italia Giovani, nati dal 1998 al 2002,. È andata meno bene la ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : Enrica Rinaldi sconfitta nella finale per il Bronzo nei -76 kg da Nelthorpe : La quarta giornata di gare degli Europei Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli continentali nella Lotta libera femminile. Per l’Italia è arrivata una grande delusione nella categoria -76 kg, con Enrica Rinaldi che era impegnata nella finale per il bronzo contro la britannica Georgina Olwen Nelthorpe per provare a bissare la medaglia conquistata ...

Biathlon - Mondiali 2019 : pagelle staffetta mista. Italia di Bronzo : Vittozzi perfetta - Hofer highlander - Wierer grintosa : L’Italia ha incominciato alla grande i Mondiali 2019 di Biathlon conquistando una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, gli azzurri sono stati perfetti nella gara che ha aperto la rassegna iridata a Oestersund e sono riusciti così a salire sul terzo gradino del podio. La Norvegia ha vinto la prova che si è svolta sotto la neve nella località svedese battendo la Germania e appunto l’Italia che ribadisce un’ottima ...

Mondiali Biathlon 2019 – L’Italia subito sul podio a Oestersund : Bronzo per gli azzurri nella staffetta mista : subito una medaglia per gli azzurri nella prima giornata di gare dei Mondiali di Biathlon 2019: l’Italia di bronzo nella staffetta mista L’Italia del Biathlon inizia col piede giusto i Mondiali 2019 di Oestersund. Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, piazzandosi alle spalle solo di Norvegia e Germania. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windish sorridono ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli nella greco-romana. Enrica Rinaldi in finale per il Bronzo : Terza giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nella greco-romana. Oggi in gara per l’Italia Enrica Rinaldi nelle eliminatorie della categoria -76 kg della Lotta femminile: l’azzurrina ha battuto nei quarti la bielorussa Kseniya Dzibuk, ma poi è stata fermata in semifinale dalla turca Aysegul Ozbege e domani sfiderà per il bronzo la britannica Georgina Olwen ...