Brindisi, scontro tra auto e mezzo pesante: morti due chef di 36 e 25 anni mentre vanno a lavoro

(Di venerdì 22 marzo 2019) Francesco Lobefaro, 36, e Giuseppe Marzio, di 25, stavano andando a lavoro quando si sono scontrati con la lorocontro unagricolo sulla strada statale 16 tra Ostuni e Montalbano. Uno faceva loe l'altro era il suo aiutante in un ristorante che stavano raggiungendo per lavorare in serata.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...