Briga | “Ho ricevuto avances da personaggi dello spettacolo Donne e uomini Confermo di

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’ultimo singolo disi chiama “Sesso” e il cantante si lascia andare ad alcuni rivelazioni restando in tema. Mattia Bellegrandi, questo il suo vero nome, è diventato noto grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e lo scorso febbraio ha duettato al Festival di Sanremo con Patty Pravo sulle note di “Un po’ come la vita”. Successo che ha anche aumentato il numero dellericevute da parte dimolto noti nel mondoshowbiz: “Sì, ma di fare i nomi non ci penso proprio. Dico solo che non c’è il confine dei ruoli”, ha dichiarato a Leggo.it.Il rapper ha poi spiegato di aver “subito” particolari corteggiamenti anche da: “Ultimamente sì. Soprattutto dopo l’accoppiata a Sanremo con Patty Pravo. Ma è anche il titolo ‘Sesso’ che si presta al ...

