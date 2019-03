Brexit,May:farà ogni sforzo per accordo

"Faròper assicurare un' uscita con un". Lo ha detto il premier britannico, Theresa May, in una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "La scelta ora è chiara", ha detto May. Per Tusk tutte le opzioni sono ancora possibili e "fino al 12 aprile",ha detto, "rimarranno aperte. Il governo del Regno Unito potrà ancora scegliere tra un, nessun, una proroga lunga o la revoca dell'articolo 50".(Di venerdì 22 marzo 2019)

