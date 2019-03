Brexit | Unione Europea concede al Regno Unito di posticipare l' uscita

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) The never ending story. Così potremmo definire la, citando il famosissimo film del 1984. Una storia infinita, fatta di tira e molla, accordi non raggiunti e tanta, tanta confusione. Precedentemente fissata al 29 marzo prossimo, l'deldall'è stata invece prorogata su richiesta della premier inglese, Theresa May, a causa dell'impossibilità di trovare un accordo valido. Donald Tusk e i ventisette paesi dell'UE hanno dato quindi l'ok per una breve proroga, ma che non superi il 22 maggio in caso di un accordo completo entro la prossima settimana. Se l'accordo saltasse, l'sarebbe prorogata solo fino al 12 aprile....

you_trend : ????#Brexit: Theresa May ha annunciato che si procederà, domani, con il voto per richiedere l'estensione dell'articol… - Bart1705 : RT @ilpost: L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare Brexit - zazoomnews : L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare Brexit - #L’Unione #Europea #concederà #Regno -