Brexit | ultimo treno il 22 maggio

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'Ue sposta in avanti la data della. La data del 29 marzo è cancellata, perché i 27 leader dell'Ue, dopo una discussione faticosa e a tratti tesa, hanno raggiunto un accordo sulla proroga per il Regno Unito, che lascia aperta una doppia strada, ed evita la necessità di convocare un vertice straordinario a stretto giro. La decisione prevede una scadenza limite al 22condizionata al voto positivo di Westminster sull'accordo di divorzio entro la prossima settimana. E in caso di bocciatura, Londra dovrà invece indicare come intende comportarsi col voto delle Europee, entro il 12 aprile (data limite secondo la legge britannica). Questo significa - ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, annunciando anche il benestare della premier britannica Theresa May alla proposta - che "il governo del Regno Unito avrà ancora la ...

smenichini : Questa di @NicolaSturgeon è la linea di battaglia dei prossimi giorni. Sull’ultimo punto (secondo referendum) proba… - you_trend : ?????? È stato appena respinto, con un margine di soli 3 voti (314 contro 311) anche il Benn Amendment, che proponeva… - ispionline : Westminster dice no anche all’ultimo tentativo della #May di salvare l’accordo #Brexit con l’Ue. Un accordo che Jun… -